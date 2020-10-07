Marketin ortasında düdüklü tencere kavgası
Marketlerin ucuz ürün kampanyalarından faydalanmak isteyenler sabahın erken saatlerinde marketlerde kuyruk oluştururken, o ürünlerden almak için birbirleriyle yarışıyorlar.
|07 Ekim 2020 13:31
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Sosyal medyada gündem olan görüntülerde bir markette ucuz düdüklü tencere almak isteyen iki vatandaşın birbirine girdiği görülüyor. Korona önlemlerinin hiçe sayıldığı olayda çevredekiler 'değer mi' diyerek tepki gösterdi.
Ünlü market zincirinde düdüklü tencere için kavga eden kadınların görüntüsü sosyal medyada günün en çok paylaşılanları arasına girdi.
Kalan son tencereyi almak için kıyasıya mücadele eden iki kadın, etraftakilere aldırış etmeden birbirlerini yerlerde sürükledi.
"BUNU YAPMAYA DEĞER Mİ?"
Korona kurallarının hiçe sayıldığı kavga anında market çalışanlarından birinin "Düdüklü tencere için birbirinize bunu yapmaya değer mi?" demesi dikkat çekti.
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