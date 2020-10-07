CHP'den partili belediyelere 'eğitim yardımı' talimatı
|07 Ekim 2020 13:46
|+Aa- Yazdır
CHP Yerel Yönetimlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Seyit Torun, "Tüm belediye başkanlıklarımız, mevcut imkanlarını zorlayarak, pandemi sürecinde büyük sıkıntılar yaşayan evlatlarımıza destek olmak için ellerinden gelen gayreti gösterecektir." ifadelerini kullandı.
Torun yaptığı yazılı açıklamada, 2, 3, 4, 8 ve 12. sınıflarda yüz yüze eğitimin 12 Ekim Pazartesi günü başlayacağını anımsattı.
CHP olarak her alanda olduğu gibi, geleceğin teminatı çocukların eğitimine katkıda bulunmak için ellerinden gelen gayreti gösterdiklerini vurgulayan Torun, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun talimatıyla tüm belediye başkanlıklarına yeni bir talimat yazısı gönderdiklerini belirtti.
Belediyelerin, okulların dezenfeksiyon işlemlerinden maske ve hijyen kitleri dağıtımı ile eğitim setleri ve kırtasiye malzemeleri yardımına kadar geniş bir yelpazede çalışma yürüteceğini bildiren Torun, şunları kaydetti:
"Siyasi kaygı gütmüyoruz. Tüm belediye başkanlıklarımız, mevcut imkanlarını zorlayarak, pandemi sürecinde büyük sıkıntılar yaşayan evlatlarımıza destek olmak için ellerinden gelen gayreti gösterecektir. CHP olarak bu çalışmayı hiçbir siyasi kaygı gütmeden, tam bir seferberlik ve dayanışma anlayışı içinde başlattığımızı halkımızın bilgisine sunuyoruz. Bu çalışmayı yaparken de siyasi iktidarın hiçbir engellemesiyle karşılaşmamayı umut ediyoruz. Yerel yönetimler, devletin vatandaşa en yakın elidir. Biz de çocuklarımızın eğitimine katı vermek için sorumluluk alıyor, elimizi taşın altına koyuyoruz. Yüz yüze eğitime başlayacak tüm evlatlarımıza derslerinde başarılar diliyoruz."
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
|Türkiye, Uygur Türkleri meselesine ilişkin tepkisini BM'de dile getirdi
07 Ekim 2020 13:35
|Cumhurbaşkanı Erdoğan Kuveyt'e geldi
07 Ekim 2020 12:39
|Cumhurbaşkanı Erdoğan Kuveyt ve Katar'a gitti
07 Ekim 2020 09:48
|HDP'lileri arayan siyasetçilere tepki
07 Ekim 2020 08:01
|Ambargo tehdidi sökmez
07 Ekim 2020 06:40
|Tehlikeli Maddelerin Karayoluyla Taşınması Hakkında Yönetmelikte Değişiklik
07 Ekim 2020 04:12
|Bazı maddeler uyuşturucu kapsamına alındı
07 Ekim 2020 04:09
|Adalet Bakanlığı Disiplin Yönetmeliğinde Değişiklik
07 Ekim 2020 02:53
|BAE destekli güçler Türk Kızılay ekibini gözaltına aldı
07 Ekim 2020 01:15
|Sözcü Aksoy'dan AİHM'ye çok sert tepki: Elde ettiği itibarını lekelemiştir
07 Ekim 2020 00:27