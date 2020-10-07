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CHP'den partili belediyelere 'eğitim yardımı' talimatı

CHP Genel Başkan Yardımcısı Seyit Torun: Tüm belediye başkanlıklarımız, mevcut imkanlarını zorlayarak, pandemi sürecinde büyük sıkıntılar yaşayan evlatlarımıza destek olmak için ellerinden gelen gayreti gösterecektir
 07 Ekim 2020 13:46
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CHP'den partili belediyelere 'eğitim yardımı' talimatı

CHP Yerel Yönetimlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Seyit Torun, "Tüm belediye başkanlıklarımız, mevcut imkanlarını zorlayarak, pandemi sürecinde büyük sıkıntılar yaşayan evlatlarımıza destek olmak için ellerinden gelen gayreti gösterecektir." ifadelerini kullandı.

Torun yaptığı yazılı açıklamada, 2, 3, 4, 8 ve 12. sınıflarda yüz yüze eğitimin 12 Ekim Pazartesi günü başlayacağını anımsattı.

CHP olarak her alanda olduğu gibi, geleceğin teminatı çocukların eğitimine katkıda bulunmak için ellerinden gelen gayreti gösterdiklerini vurgulayan Torun, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun talimatıyla tüm belediye başkanlıklarına yeni bir talimat yazısı gönderdiklerini belirtti.

Belediyelerin, okulların dezenfeksiyon işlemlerinden maske ve hijyen kitleri dağıtımı ile eğitim setleri ve kırtasiye malzemeleri yardımına kadar geniş bir yelpazede çalışma yürüteceğini bildiren Torun, şunları kaydetti:

"Siyasi kaygı gütmüyoruz. Tüm belediye başkanlıklarımız, mevcut imkanlarını zorlayarak, pandemi sürecinde büyük sıkıntılar yaşayan evlatlarımıza destek olmak için ellerinden gelen gayreti gösterecektir. CHP olarak bu çalışmayı hiçbir siyasi kaygı gütmeden, tam bir seferberlik ve dayanışma anlayışı içinde başlattığımızı halkımızın bilgisine sunuyoruz. Bu çalışmayı yaparken de siyasi iktidarın hiçbir engellemesiyle karşılaşmamayı umut ediyoruz. Yerel yönetimler, devletin vatandaşa en yakın elidir. Biz de çocuklarımızın eğitimine katı vermek için sorumluluk alıyor, elimizi taşın altına koyuyoruz. Yüz yüze eğitime başlayacak tüm evlatlarımıza derslerinde başarılar diliyoruz."
Anadolu Ajansı
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