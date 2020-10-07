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Can Dündar'ın mal varlıklarına el konuldu

MİT tırlarının durdurulmasına ilişkin davada, firari sanık Can Dündar'ın mal varlıklarına el konulmasına karar verildi
 07 Ekim 2020 13:59
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Can Dündar'ın mal varlıklarına el konuldu

MİT tırlarının durdurulmasına ilişkin davada, firari sanık Can Dündar'ın mal varlıklarına el konulmasına karar verildi.
Anadolu Ajansı
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