Can Dündar'ın mal varlıklarına el konuldu
MİT tırlarının durdurulmasına ilişkin davada, firari sanık Can Dündar'ın mal varlıklarına el konulmasına karar verildi
|07 Ekim 2020 13:59
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