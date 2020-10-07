Bakan Pekcan: En temel hedeflerimizden birisi ihracatı tabana yaymak

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, ihracatı tabana yaymanın Bakanlığın en temel amaçlarından olduğunu belirterek, "Daha fazla kadınımızı ve kadın girişimcimizi ihracat ailesinin bir ferdi olarak dahil etmeyi hedefliyoruz." dedi.

Bakan Pekcan, Garanti BBVA'nın Türkiye Kadın Girişimciler Derneği (KAGİDER) ile "E-ticaret Fırsatları ve Pazarları" temasıyla düzenlediği "Kadın Girişimcileri Buluşmaları" programına videokonferans yöntemiyle katıldı.

Bakanlık olarak dijitalleşmeyi öncelikli konular arasında değerlendirdiklerini dile getiren Pekcan, dijitalleşmenin ve e-ticaretin öneminin yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını sürecinde bütün dünya tarafından görüldüğünü söyledi.

Pekcan, dış ticaret uygulamalarından devlet desteklerine, ihracatçı eğitim programlarına kadar dijitalleşmenin her alanında daha önceden tamamladıkları ve hazırladıkları projelerin salgın döneminde iş dünyasına çok faydası olduğunu ifade etti.

Bakan Pekcan, e-ticaretin hem küresel ekonomi hem de Türkiye için gelişmekte olan bir sektör olduğuna işaret ederek, "Ticaret Bakanlığı olarak ülkemizdeki ticari altyapının geliştirilmesi noktasında e-ticaretin gelişimine büyük önem atfediyoruz." diye konuştu.

Bu çerçevede hayata geçirdikleri projeleri anlatan Pekcan, bu yıl içinde Türkiye'de ilk defa e-ticaret verilerini kamuoyuyla paylaştıklarını dile getirdi. Pekcan, 2019 yılı e-ticaret hacminin 136 milyar lira olduğunu, bu rakamın 2020 yılının ilk 6 ayında ise 91,7 milyar lira olarak gerçekleştiğini belirterek, salgın ve karantina koşullarının da etkisiyle ilk yarıda e-ticaret hacminde yüzde 64'lük artış yaşandığını bildirdi.

Türkiye'deki e-ticaretin sektörel ve coğrafi bazda dağılımıyla ilgili verileri de tuttuklarını ifade eden Pekcan, şöyle konuştu:

"E-ticaretle ilgili idari kayıtlardan derlenen tüm bu veriler, sektörle ilgili stratejilerimizi ve projeksiyonlarımızı yaparken çok faydalı olmakta. Öte yandan, Bakanlık olarak e-ticaretle ilgili tüketicilerin güvenli alışveriş yapabilmeleri için de ciddi bir çalışma yaptık. TOBB ile iş birliği halinde yürüttüğümüz çalışma neticesinde Elektronik Ticarette Güven Damgası oluşturmuş bulunuyoruz. Bugüne kadar e-ticarete yönelik 18 web-sitesi bu yolla güven damgası almış bulunuyor."

- "E-Ticaret Bilgi Platformu'nu kullananların sayısı 300 bine ulaştı"

Pekcan, e-ticaretin tüm altyapısını E-ticaret Bilgi Sistemi (ETBİS) üzerinde oluşturduklarını belirterek, ETBİS üzerinde e-ticaret Bilgi Platformu uygulamasını açtıklarını söyledi. Pekcan, "Mart ayında faaliyete aldığımız E-Ticaret Bilgi Platformu'muzu kullanan kişi sayısı 300 bine ulaşmış bulunmakta." dedi.

Platformda e-ticaret ile yeni tanışacak işletmelere yönelik e-ticaret sitesi kurulumundan e-ihracat yapılmasına kadar pek çok konuda eğitim verildiğini anlatan Pekcan, "Eğitimlerden bugüne kadar 34 bin 380 kullanıcı faydalandı. E-Ticaret Danışmanı özelliğini kullanan kişi sayısı ise 20 bin 300 oldu." ifadelerini kullandı.

Bakan Pekcan, e-ticaret sektörünün gelişimi ve yaygınlaşması için mevzuat, teknik düzenleme, bilgilendirme ve eğitim anlamında çok ciddi çalışmalar yaptıklarını vurgulayarak, bu çalışmalara ara vermeden devam edeceklerini söyledi.

Salgının KOBİ'lerin ticari faaliyetleri üzerindeki olumsuz etkilerini azaltmak için, "KOBİ'lerin Yanındayız" kampanyası başlattıklarını hatırlatan Pekcan, şunları kaydetti:

"Kampanyamıza 29 e-ticaret sitemiz destek verdi. Kampanyadan 135 bin KOBİ'miz yararlandı, 7 bin 76 kişiye istihdam sağlandı ve KOBİ'lerimiz bu kampanya süresince 1,2 milyar liralık ödemelerini vadesinden önce tahsil ettiler. Bu, başarılı ve örnek bir kampanya oldu."

- Hedef, uluslararası ticarette kadın girişimcilerin artmasını sağlamak

Pekcan, Pazara Girişte Dijital Faaliyetlerin Desteklenmesi kapsamındaki Cumhurbaşkanı Kararnamesi çerçevesinde hem sanal ticaret heyetlerini hem sanal fuarları desteklemenin yanı sıra e-ticaret sitelerine üyeliği de destek kapsamına aldıklarını belirterek, "2020 yılında e-ticaret sitelerine üyelik ücretinin yüzde 80'ine kadar Bakanlığımız karşılıyor ve önümüzdeki seneden itibaren de yüzde 60'ını ve en fazla üç e-ticaret sitesine üyelik için bunu karşılıyoruz. Şu anda 9 e-ticaret sitesine onay vermiş bulunuyoruz ve 35 başvuruyu da sonuçlandırmış bulunuyoruz." diye konuştu.

Kadın girişimciliğine değinen Bakan Pekcan, kadın girişimcilerin uluslararası ticarette hem nitelik hem nicelik olarak artmasını sağlamayı hedeflediklerini dile getirdi.

Pekcan, 2019'da UPS ile Export Akademi Programı'nı başlattıklarını, nisan ayından itibaren bu programları online platformalara taşıdıklarını ifade ederek, "Online 5 program gerçekleştirdik ve bu 5 programda da 2 bin 500 girişimciye ulaştık ve kendilerine e-ihracat alanında da eğitimler verdik." dedi.

Online/Fiziki Kadın Girişimci Network projeleriyle iller bazında tüm girişimcilere ulaşmak için çalıştıklarını dile getiren Pekcan, "Bu girişimcilerimizi orta ve uzun vadede bir networke dahil etmiş olacağız. Proje kapsamında, ekim ayı itibarıyla 31 ilimizde kadın girişimcilerimizin kolay ve güvenilir bir çevrede iş yapabilmeleri için ihtiyaç duyacakları networkleri oluşturmuş bulunuyoruz." diye konuştu.

Pekcan, Bakanlığın dijital dönüşüm çalışmaları kapsamında, Ulusal Kadın İhracatçı Network Platformu ve Melek Yatırımcı Platformu'nu devreye almak için çalışmaların sürdürüldüğünü belirterek, şu ifadeleri kullandı:

"Bakanlık olarak, en temel hedeflerimizden birisi ihracatı tabana yaymak. Daha fazla kadınımızı ve kadın girişimcimizi de ihracat ailesinin bir ferdi olarak dahil etmeyi hedefliyoruz. E-ticaretle ilgili Bakanlığımız çalışmalarının yoğunluğu da bu alana ne kadar değer verdiğimizi göstermekte. Tüm kadınlarımıza, girişimcilerimize ve girişimci adaylarımıza, e-ticaretle ilgili temel bilgi ve becerilerini, Bakanlığımızın eğitim portallarından da yararlanarak geliştirmelerini önemle tavsiye ediyorum."