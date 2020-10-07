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Karadeniz'in dibinde 800 kiloluk müthiş keşif

Kocaeli'nin Kandıra ilçesi Karadeniz kıyısında bulunan Seyrek Kalesi açıklarında 19. yüzyıla ait olduğu değerlendirilen tarihi top bulundu. Kocaeli Müze Müdürlüğü dalış ekibi ve Deniz Yıldızı Su Altı Sporları Kulübü dalgıçları tarafından yapılan 45 dakikalık çalışmayla yaklaşık 800 kilogram ağırlığındaki top çıkartıldı
 07 Ekim 2020 14:43
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Karadeniz'in dibinde 800 kiloluk müthiş keşif

Kocaeli'nin Kandıra ilçesi Karadeniz kıyısında bulunan Seyrek Kalesi açıklarında 19. yüzyıla ait olduğu değerlendirilen tarihi top bulundu. Kocaeli Müze Müdürlüğü dalış ekibi ve Deniz Yıldızı Su Altı Sporları Kulübü dalgıçları tarafından yapılan 45 dakikalık çalışmayla yaklaşık 800 kilogram ağırlığındaki top çıkartıldı.

Kocaeli'nin Kandıra ilçesi Karadeniz kıyısında bulunan Seyrek Kalesi'nin açıklarında suyun altında top bulundu. Bölgeye gelen Kocaeli Müze Müdürlüğü dalış ekibi inceleme yaptı. Ekipler, 19. yüzyıldan kaldığı değerlendirilen topun çıkartılması için çalışma başlattı. Kocaeli Müze Müdürlüğü dalış ekibi ve Deniz Yıldızı Su Altı Sporları Kulübü dalgıçlarının desteği ile topun daldığı alanda dalış gerçekleştirdi. Dalgıçlar yaklaşık 45 dakika süren çalışma ile yaklaşık 800 kilogramağırlığındaki topu tekneyle karaya çıkarttı. Tekneden kamyona taşınan top daha sonra Kocaeli Müze Müdürlüğü'ne götürüldü. Konservasyon ve resterasyon çalışmaları bittikten sonra bilimsel araştırması yapılacak olan top, Müze Müdürlüğü tarafından sergilenecek.

"Dalış sırasında Osmanlı dönemine ait olduğunu düşündüğümüz gemiye ait bir topa rastladık"

Konu ile ilgili açıklama yapan Kocaeli Müze Müdürü Serkan Gedük, "Müzemize bu tarz ihbarlar gelebiliyor. Bu ihbarlar neticesinde bölgeye gelerek incelemelerde bulunduk. Seyrek Kalesi'nde de bir ihbar gelmişti. İhbarı değerlendirerek Seyrek Kalesi'nde dalış gerçekleştirdik. Dalış sırasında Osmanlı dönemine ait olduğunu düşündüğümüz gemiye ait bir topa rastladık. Bu topu çıkartarak müzemize naklini sağladık. Bu gibi ihbarlar müzemize gelmekte. Görevimiz olduğu için biz bu ihbarları değerlendiriyoruz. Bizim vatandaşlardan ricamız, bu tür eserler, taşınır ve taşınmaz kültür varlıklarına rastlanıldığında hiç çekinmeden Kocaeli Müze Müdürlüğü'nü arayabilirler. Bunu bize 3 gün içerisinde bildirmeleri gerekiyor. En yakın müzeye ya da ildeki, ilçedeki mülki amire bildirerek vatandaşlık görevini yerine getirmeleri gerekiyor. Bu bir yasal zorunluluk. Bu zorunluluktan önce, aslında bu kültürel mirasın tahribatını önlemek için, yasa dışı yollarla ticaretini önlemek için son derece önemli bir vatandaşlık görevi. Tüm vatandaşlardan ricamız bu tür eserlere rastladıkları zaman müzeyi arayabilirler" dedi.

1800-1900lü yıllardan kaldığı tahmin edilen tarihi topun çıkartılmasını Kandıra Kaymakamı Mehmet Ünal, Garnizon Komutanı ve 7. Komando Tugay Komutan Yardımcısı Piyade Albay Atakan Ak, ilçe Jandarma Komutanı Hasan Dombaycı da takip etti.
İhlas Haber Ajansı
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