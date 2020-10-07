1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

TBMM Dışişleri Komisyonu 5 kanun teklifini kabul etti

TBMM Dışişleri Komisyonu, uluslararası anlaşmaların onaylanmasını uygun bulan 5 kanun teklifini kabul etti.
 07 Ekim 2020 14:47
+Aa- Yazdır
TBMM Dışişleri Komisyonu 5 kanun teklifini kabul etti

TBMM Dışişleri Komisyonu, uluslararası anlaşmaların onaylanmasını uygun bulan 5 kanun teklifini kabul etti.

AK Parti İstanbul Milletvekili Akif Çağatay Kılıç başkanlığında toplanan komisyonda kabul edilen kanun teklifleri şöyle:

- Türkiye ile Azerbaycan Arasında Enerji ve Madencilik Alanlarında İş Birliğine Dair Anlaşmanın Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Teklifi,

- Arabuluculuk Sonucunda Yapılan Milletlerarası Sulh Anlaşmaları Hakkında Birleşmiş Milletler Konvansiyonunun Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Teklifi,

- Türkiye ile Ürdün Haşimi Krallığı Hükümeti Arasında Ticari ve Ekonomik İş Birliği Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Teklifi,

- Türkiye ile Filistin Ulusal Yönetimi Adına Filistin Kurtuluş Örgütü Arasında Geçici Serbest Ticaret Anlaşması ile Kurulan Ortak Komitenin; Temel Tarım Ürünleri ve İşlenmiş Tarım Ürünleri ile Balıkçılık Ürünlerinde Taviz Değişimine Dair Protokol I'e Ait Tablo I'in Tadili Hakkında 1/2020 Sayılı Kararı ile Geçici Serbest Ticaret Anlaşmasının "Menşeli Ürünler" Kavramının Tanımı ve İdari İş Birliği Yöntemlerine İlişkin Protokol II'sinin Tadili Hakkında 2/2020 Sayılı Kararının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna ve Anlaşmanın Protokoller ve Eklerine İlişkin Değişikliklerin Cumhurbaşkanınca Doğrudan Onaylanmasına Dair Yetki Verilmesi Hakkında Kanun Teklifi,

- Türkiye ile Azerbaycan Arasında Tercihli Ticaret Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunmasına ve Anlaşmanın Eklerine İlişkin Değişikliklerin Cumhurbaşkanınca Doğrudan Onaylanmasına Dair Yetki Verilmesine İlişkin Kanun Teklifi.
Anadolu Ajansı
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
123456789101112131415Tümü
İLGİLİ HABERLER
Kamu mali yönetimi ve kontrolüne ilişkin teklif Komisyonda
07 Ekim 2020 12:34		 Kamu mali yönetimi ve kontrolüne ilişkin düzenlemeler içeren teklif komisyonda
06 Ekim 2020 17:25
TBMM Karma Komisyonu, tecavüz suçlaması bulunan vekil için toplanacak
21 Eylül 2020 12:52		 Tuma Çelik'in dokunulmazlığının kaldırılmasına ilişkin rapor TBMM'de
03 Eylül 2020 13:33
Komisyon, cinsel saldırı suçlaması olan vekil için kararını verdi
24 Ağustos 2020 14:54		 Bağımsız Milletvekili Çelik, TBMM'de sözlü savunmasını verdi
20 Ağustos 2020 13:01
Çelik, cinsel saldırı iddiasını reddetti
12 Ağustos 2020 08:54		 Dilekçe Komisyonuna en çok başvuru üç büyük ilden
08 Ağustos 2020 13:16
13 saatlik sosyal medya tartışması: Twitter'ın avukatı mısınız?
25 Temmuz 2020 09:30		 Sosyal medya düzenlemesi TBMM Adalet Komisyonunda
23 Temmuz 2020 16:18
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
16:00 - Cezaevinden izinli çıktılar, uyuşturucu operasyonunda yakalandılar15:49 - Öğrencisiz Eskişehir ekonomisi risk altında15:42 - Şehit savcı Mehmet Selim Kiraz'ın anısına öykü ve deneme yarışması15:40 - Aracı olan herkesi ilgilendiriyor: 1 kilometrelik hız zaferi15:37 - Dışişlerinden 'Uygur Türkleri' açıklaması: Yakından takip ediyoruz15:30 - Eşine günlerce işkence yapan şüpheli ve yeğeni gözaltında
15:26 - Kapalı Maraş, 46 yılın ardından yarın açılmaya hazırlanıyor15:24 - Libya'da Hafter'in tuzakladığı mühimmatları TSK timleri imha ediyor15:18 - Dikkat çekmemek için inşaatta çalışan DEAŞ üyelerine operasyon15:07 - Düğünde takılan takıları bozdurarak öğrencisine televizyon aldı15:05 - FETÖ operasyonunda bir muvazzaf subay gözaltına alındı14:58 - Koronavirüsü yenen genç beyin cerrahı hayatını kaybetti
14:54 - İkinci elde fiyat artışı ne zamana kadar sürecek? İşte cevabı14:50 - Karantinada olması gereken kadın işyerinde çalışırken yakalandı14:49 - Bu ilde maskesini doğru takanlar parayla ödüllendiriliyor14:47 - TBMM Dışişleri Komisyonu 5 kanun teklifini kabul etti14:43 - Karadeniz'in dibinde 800 kiloluk müthiş keşif
14:41 - Sulama kanalında ölmekten kurtulan imam bu kez iki can kurtardı
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş Hesaplama4/B Esaslar
ÇOK OKUNANLAR
KPSS 2020/13 tercih kılavuzu yayımlandı. Karayolları 170 personel alacak
Doktor, öğretmen, hemşire ve polis dahil 24 FETÖ gözaltısı
Bakan, kızına fabrika kurduran il müdürünü görevden aldı
Bakan Soylu açıkladı: İşte en çok eroin kullanılan il
AYM, infaz düzenlemesini iptal etmedi. Başkan dahil 7 üye şerh koydu
Yüz yüze eğitim döneminde cumartesi okul mu olacak?
DGS yerleştirme sonuçları açıklandı
Koronavirüse karşı kolonya sürdü, ehliyetine el konuldu
SPK başkan vekilliğine ve üyeliklerine atama yapıldı
Kamu çalışanları için sertifika programı
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
KDV İstisnası 3
başhekim yardımcısının boşanmak yerine 2.eş alın demesi 1
adıyaman 1
Eşini yazar yaptı,ifşa edenleri sözlükten atması 11
Makav papağanı 1
kalkınma planı 1
namı diğer 3
oğlak 1
Yatırım Fonları 1
sifte 1
SON İLANLAR
Batman Üniversitesi Engelli İşçi Alacak
Batman Üniversitesi Eski Hükümlü İşçi Alım İlanı
Karayolları Genel Müdürlüğü sözleşmeli 170 personel alacak
İstanbul Medeniyet Üniversitesi sözleşmeli 3 bilişim personeli alacak
Yıldız Teknik Üniversitesi sözleşmeli 1 bilişim personeli alacak
İnönü Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
Tekirdağ Kapaklı Belediyesi 1 İşçi Alacak
Manisa Besot 1 İşçi Alacak
Kocaeli Kartepe Temizlik 24 İşçi Alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam