Koronavirüsü yenen genç beyin cerrahı hayatını kaybetti
Bir hafta önce corona virüs tedavisi tamamlanan Beyin ve Sinir Cerrahisi Uzmanı Doktor Ahmet Akbaş yaşamını yitirdi. Genç doktorun kesin ölüm nedeni Adli Tıp raporuyla belli olacak
|07 Ekim 2020 14:58
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İstanbul'da bir hekim daha hayatını kaybetti.
Beyin ve Sinir Cerrahı Dr. Ahmet Akbaş henüz 30 yaşındaydı. 2013 yılında İstanbul Tıp Fakültesi'nden mezun olmuştu.
Taksim Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde Beyin ve Sinir Cerrahı olarak görev yapıyordu.
Ahmet Akbaş corona virüse yakalandı, 14 gün evinde izolasyondaydı.
Testleri negatif çıkınca 1 Ekim'de görevine dönen Akbaş, hayatını kaybetti.
Genç doktorun kesin ölüm nedeni Adli Tıp raporuyla belli olacak.
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