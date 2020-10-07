FETÖ operasyonunda bir muvazzaf subay gözaltına alındı
Edirne'de FETÖ/PDY'nin askeri "mahrem" yapılanmasına yönelik operasyonda bir muvazzaf asker gözaltına alındı
|07 Ekim 2020 15:05
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Edirne'de FETÖ/PDY'nin askeri "mahrem" yapılanmasına yönelik operasyonda bir muvazzaf asker gözaltına alındı.
Edirne Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, muvazzaf subay A.K. hakkında yakalama kararı çıkarıldı.
Polis ekiplerince belirlenen adreste gözaltına alınan şüpheli A.K. emniyete götürüldü.
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