1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Düğünde takılan takıları bozdurarak öğrencisine televizyon aldı

Gaziantep'te EBA platformundan canlı yayınlanan derslere katılamayan öğrencisine düğünde takılan takılarını bozdurarak televizyon alan öğretmen ödüllendirildi
 07 Ekim 2020 15:07
+Aa- Yazdır
Düğünde takılan takıları bozdurarak öğrencisine televizyon aldı

Gaziantep'te EBA platformundan canlı yayınlanan derslere katılamayan öğrencisine düğünde takılan takılarını bozdurarak televizyon alan öğretmen ödüllendirildi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Şehit Mehmet Karadal Ortaokulu müzik öğretmeni Botan Erekli, bir öğrencisinin EBA platformundan canlı yayınlanan derslere evlerinde televizyon olmadığı için katılamadığını öğrendi.

Yeni evli olan ve eşiyle konuşan Erekli, bazı takıları bozdurarak öğrencisinin ailesine televizyon aldı.

Gaziantep Valisi Davut Gül, Erekli ve eşini makamında kabul etti, onlarla sohbet etti.

Erikli'ye örnek davranışından dolayı teşekkür eden Gül, öğretmene başarı belgesi ve çeşitli hediyeler verdi.

Anadolu Ajansı
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
123456789101112131415Tümü
İLGİLİ HABERLER
Uzaktan eğitime katılmayan öğretmen evinde ölü bulundu
06 Ekim 2020 16:41		 Öğrenciler istedi, öğretmen sınıfı bahçeye kurdu
06 Ekim 2020 14:49
MEB'de ilk defa bir genel müdürlük, öğretmenlerin kurum dışında görevlendirilmelerini yasakladı
06 Ekim 2020 14:00		 Köy öğretmeni, işitme engelli iki öğrencisinin ameliyat olmasını sağladı
06 Ekim 2020 13:14
Öğretmenler Anadolu masallarını çocuklar için seslendiriyor
04 Ekim 2020 15:49		 Öğretmenler pandemi turnikesi ve ölç geç kabini üretti
03 Ekim 2020 23:30
Mesleki eğitimdeki yüz yüze eğitime dair ek açıklama
02 Ekim 2020 22:23		 Fedakar öğretmenler okulları için kolları sıvadı
02 Ekim 2020 20:25
MEB'den yeni ek ders kararları
01 Ekim 2020 21:18		 Öğretmenlerden öğrencileri için 'Sizsiz Sınıflarımız Sessiz, Biz Eksiğiz' videosu
01 Ekim 2020 11:05
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
16:00 - Cezaevinden izinli çıktılar, uyuşturucu operasyonunda yakalandılar15:49 - Öğrencisiz Eskişehir ekonomisi risk altında15:42 - Şehit savcı Mehmet Selim Kiraz'ın anısına öykü ve deneme yarışması15:40 - Aracı olan herkesi ilgilendiriyor: 1 kilometrelik hız zaferi15:37 - Dışişlerinden 'Uygur Türkleri' açıklaması: Yakından takip ediyoruz15:30 - Eşine günlerce işkence yapan şüpheli ve yeğeni gözaltında
15:26 - Kapalı Maraş, 46 yılın ardından yarın açılmaya hazırlanıyor15:24 - Libya'da Hafter'in tuzakladığı mühimmatları TSK timleri imha ediyor15:18 - Dikkat çekmemek için inşaatta çalışan DEAŞ üyelerine operasyon15:07 - Düğünde takılan takıları bozdurarak öğrencisine televizyon aldı15:05 - FETÖ operasyonunda bir muvazzaf subay gözaltına alındı14:58 - Koronavirüsü yenen genç beyin cerrahı hayatını kaybetti
14:54 - İkinci elde fiyat artışı ne zamana kadar sürecek? İşte cevabı14:50 - Karantinada olması gereken kadın işyerinde çalışırken yakalandı14:49 - Bu ilde maskesini doğru takanlar parayla ödüllendiriliyor14:47 - TBMM Dışişleri Komisyonu 5 kanun teklifini kabul etti14:43 - Karadeniz'in dibinde 800 kiloluk müthiş keşif
14:41 - Sulama kanalında ölmekten kurtulan imam bu kez iki can kurtardı
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş Hesaplama4/B Esaslar
ÇOK OKUNANLAR
KPSS 2020/13 tercih kılavuzu yayımlandı. Karayolları 170 personel alacak
Doktor, öğretmen, hemşire ve polis dahil 24 FETÖ gözaltısı
Bakan, kızına fabrika kurduran il müdürünü görevden aldı
Bakan Soylu açıkladı: İşte en çok eroin kullanılan il
AYM, infaz düzenlemesini iptal etmedi. Başkan dahil 7 üye şerh koydu
Yüz yüze eğitim döneminde cumartesi okul mu olacak?
DGS yerleştirme sonuçları açıklandı
Koronavirüse karşı kolonya sürdü, ehliyetine el konuldu
SPK başkan vekilliğine ve üyeliklerine atama yapıldı
Kamu çalışanları için sertifika programı
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
meyane 1
adıyaman 1
telaşa düşmek 1
hüccet 2
07.10.2020 döviz kurları 1
tto 2
Yatırım Teşvik Belgesi 2
a101'de iki kadının düdüklü tencere için kavga etmesi 2
Ürünlerde TR İLE BAŞLAYAN ONAY kodunun olması 1
Ölmez Otu 1
SON İLANLAR
Batman Üniversitesi Engelli İşçi Alacak
Batman Üniversitesi Eski Hükümlü İşçi Alım İlanı
Karayolları Genel Müdürlüğü sözleşmeli 170 personel alacak
İstanbul Medeniyet Üniversitesi sözleşmeli 3 bilişim personeli alacak
Yıldız Teknik Üniversitesi sözleşmeli 1 bilişim personeli alacak
İnönü Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
Tekirdağ Kapaklı Belediyesi 1 İşçi Alacak
Manisa Besot 1 İşçi Alacak
Kocaeli Kartepe Temizlik 24 İşçi Alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam