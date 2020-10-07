Düğünde takılan takıları bozdurarak öğrencisine televizyon aldı
Gaziantep'te EBA platformundan canlı yayınlanan derslere katılamayan öğrencisine düğünde takılan takılarını bozdurarak televizyon alan öğretmen ödüllendirildi
|07 Ekim 2020 15:07
|+Aa- Yazdır
Gaziantep'te EBA platformundan canlı yayınlanan derslere katılamayan öğrencisine düğünde takılan takılarını bozdurarak televizyon alan öğretmen ödüllendirildi.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, Şehit Mehmet Karadal Ortaokulu müzik öğretmeni Botan Erekli, bir öğrencisinin EBA platformundan canlı yayınlanan derslere evlerinde televizyon olmadığı için katılamadığını öğrendi.
Yeni evli olan ve eşiyle konuşan Erekli, bazı takıları bozdurarak öğrencisinin ailesine televizyon aldı.
Gaziantep Valisi Davut Gül, Erekli ve eşini makamında kabul etti, onlarla sohbet etti.
Erikli'ye örnek davranışından dolayı teşekkür eden Gül, öğretmene başarı belgesi ve çeşitli hediyeler verdi.
En çok sevilen öğretmen en çok sevendir👏👏👏 https://t.co/ZOtaUM3a0lDavut GÜL (@gul_davut) October 7, 2020
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
İLGİLİ HABERLER
|Uzaktan eğitime katılmayan öğretmen evinde ölü bulundu
06 Ekim 2020 16:41
|Öğrenciler istedi, öğretmen sınıfı bahçeye kurdu
06 Ekim 2020 14:49
|MEB'de ilk defa bir genel müdürlük, öğretmenlerin kurum dışında görevlendirilmelerini yasakladı
06 Ekim 2020 14:00
|Köy öğretmeni, işitme engelli iki öğrencisinin ameliyat olmasını sağladı
06 Ekim 2020 13:14
|Öğretmenler Anadolu masallarını çocuklar için seslendiriyor
04 Ekim 2020 15:49
|Öğretmenler pandemi turnikesi ve ölç geç kabini üretti
03 Ekim 2020 23:30
|Mesleki eğitimdeki yüz yüze eğitime dair ek açıklama
02 Ekim 2020 22:23
|Fedakar öğretmenler okulları için kolları sıvadı
02 Ekim 2020 20:25
|MEB'den yeni ek ders kararları
01 Ekim 2020 21:18
|Öğretmenlerden öğrencileri için 'Sizsiz Sınıflarımız Sessiz, Biz Eksiğiz' videosu
01 Ekim 2020 11:05