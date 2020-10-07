Libya'da Hafter'in tuzakladığı mühimmatları TSK timleri imha ediyor
Libya'da darbeci Hafter güçlerinin tuzakladığı mayın, el yapımı patlayıcı (EYP) ve patlamamış mühimmatları, Türk Silahlı Kuvvetlerinin (TSK) patlayıcıyla ilgili timlerinin imha ettiği bildirildi
|07 Ekim 2020 15:24
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Libya'da darbeci Hafter güçlerinin tuzakladığı mayın, el yapımı patlayıcı (EYP) ve patlamamış mühimmatları, Türk Silahlı Kuvvetlerinin (TSK) patlayıcıyla ilgili timlerinin imha ettiği bildirildi.
Milli Savunma Bakanlığı, Libya'da darbeci Hafter'in tuzakladığı ve siviller için tehlike oluşturan mühimmatların imha çalışmalarına ilişkin açıklama yaptı.
Açıklamada, şu ifadelere yer verildi:
"Askeri Eğitim, İşbirliği ve Danışmanlık Anlaşması kapsamında Libya'da bulunan EOD, SAS ve PMKİ timlerimiz, darbeci Hafter güçlerinin tuzakladığı, siviller için büyük tehlike oluşturan, Tacura, Okba, Homs ve Misrata bölgelerindeki mayın/EYP ve patlamamış mühimmatları imha ediyor."
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