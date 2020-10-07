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Cezaevinden izinli çıktılar, uyuşturucu operasyonunda yakalandılar
Aydın'ın Germencik ilçesinde "Uyuşturucu ticareti" suçundan girdikleri cezaevinden izinli çıkan 3 hükümlü, uyuşturucu operasyonunda gözaltına alındı
|07 Ekim 2020 16:00
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Aydın'ın Germencik ilçesinde "Uyuşturucu ticareti" suçundan girdikleri cezaevinden izinli çıkan 3 hükümlü, uyuşturucu operasyonunda gözaltına alındı.
Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Ortaklar Mahallesi'nde ihbar üzerine bir adrese operasyon yaptı.
Operasyonda M.A, H.D ve E.Ş. gözaltına alındı.
Adresteki aramada 71 gram metamfetamin ile bir tabanca ele geçirildi.
Şüphelilerin, "Uyuşturucu ticareti yapmak" suçundan kesinleşmiş hapis cezaları bulunduğu ve kaldıkları cezaevinden izinli çıktıkları belirlendi.
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