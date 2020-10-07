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Ülke ekonomisini en iyi kim yönetir?... İşte anket sonuçları

MetroPOLL araştırma şirketi ülke ekonomisini en iyi kim yönetir sorusunun da yer aldığı anket sonuçlarını açıkladı
 07 Ekim 2020 16:03
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Ülke ekonomisini en iyi kim yönetir?... İşte anket sonuçları

MetroPOLL araştırma şirketi, Eylül ayı anket sonuçlarını açıkladı.

Eylül 2020 araştırmasının bulgularına göre ekonomiyi iyi yönetecek isim olarak Tayyip Erdoğan çıkmaktadır.

Elde edilen bulgulara göre, ülke ekonomisini en iyi yönetecek ismin %22 ile 18 yıldır yönetimde olan Recep Tayyip Erdoğan, %5 ile ekonomiden sorumlu Türkiye Cumhuriyeti Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak ve %6 ile Ali Babacan olduğu görülmektedir.

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Memurlar.Net
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