iPhone 12'nin tanıtılacağı tarih belli oldu

Son olarak 15 Eylül'de etkinlik düzenleyen ve iPad, Apple Watch gibi yeni ürünleri piyasaya süren Apple, bu kez "Hi, Speed" adıyla bir etkinlik düzenleyecek.

Son etkinlikte tanıtımı yapılmayan iPhone 12'nin ise 13 Ekim'deki etkinlikte tanıtılacağı tahmin ediliyor.

Şirketten sızan bilgilere göre Apple iki farklı model iPhone 12 Pro ve iki farklı model standart iPhone 12 tanıtacak.

Dikkat çeken noktalardan biri de etkinliğin sloganı oldu. 'Merhaba hız' anlamına gelen Hi, Speed'in 5G teknolojisine yönelik bir işaret olduğu ve Apple'ın bu teknolojiyi ilk kez iPhone 12 modellerinde kullanacağı tahmin ediliyor.

Standart iPhone 12 modellerinin 5.4 inç boyut sahip olacağı düşünülüyor. Pro versiyonun ise 6.7 inç ekranla geleceği biliniyor. Bu boyut, şimdiye kadar üretilen en büyük iPhone olacak. Ayrıca yeni iPhone'ların çok farklı bir tasarım diline sahip olacağı da düşünülüyor.