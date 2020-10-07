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Yozgat'ta yük trenlerinin çarpışması sonucu makinistler yaralandı

Yozgat'ın Şefaatli ile Yerköy ilçesi arasında, Karanlıkdere mevkiinde 2 yük treninin çarpışması sonucu olay yerine sağlık, jandarma, itfaiye ve AFAD ekipleri sevk edildi
 07 Ekim 2020 16:21
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Yozgat'ta yük trenlerinin çarpışması sonucu makinistler yaralandı

Yozgat'ta 2 yük treninin çarpışması sonucu ilk belirlemelere göre 2 makinist yaralandı.

Yerköy ile Şefaatli ilçeleri arasındaki Karaosmanlı mevkisinde 2 yük treni çarpıştı.

Kazada ilk belirlemelere göre, 2 makinist yaralandı.

İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Servis, AFAD ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Anadolu Ajansı
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