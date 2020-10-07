872 boş Aile hekimliği pozisyonu için ilana çıkıldı
Sağlık Bakanlığı, 872 boş aile hekimliği pozisyonuna yerleştirme yapmak için ilana çıktı
|07 Ekim 2020 16:20
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İlan metni ve münhal yerler listesi yayınlanmıştır. Başvurular 07.10.2020 ile 12.10.2020 (saat 18:00'e kadar) tarihleri arasında Personel Bilgi Sistemi (PBS) üzerinden yapılacaktır.
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