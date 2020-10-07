Arınç'tan dava kazandırdığı şirketin yönetimine girdiği iddiasına yanıt
Cumhurbaşkanlığı Yüksek İstişare Kurulu Üyesi Bülent Arınç, dava kazandırdığı şirketin Yönetim Kurulu üyesi olduğuna dair iddiaya yanıt verdi
|07 Ekim 2020 16:34
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Cumhurbaşkanlığı Yüksek İstişare Kurulu Üyesi Bülent Arınç, dava kazandırdığı şirketin Yönetim Kurulu üyesi olduğuna dair iddiaya yanıt verdi.
Arınç, Bağımsız yönetim kurulu üyeliği teklif edildi ama etik açıdan doğru bulmadığım için kabul etmedim dedi.
İşte Bülent Arınç'ın açıklamaları ve sunduğu belgeler
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