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İstanbul'a dolu uyarısı, kapalı otaparkçıların yüzünü güldürdü

İstanbul'da bu hafta başından itibaren Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından Perşembe ve Cuma günleri için yapılan sağanak ve dolu uyarılarının ardından, araç sahipleri araçlarını korumak için kapalı otoparklara akın etti
 07 Ekim 2020 16:41
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İstanbul'a dolu uyarısı, kapalı otaparkçıların yüzünü güldürdü

stanbul'da bu hafta başından itibaren Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından Perşembe ve Cuma günleri için yapılan sağanak ve dolu uyarılarının ardından, araç sahipleri araçlarını korumak için kapalı otoparklara akın etti. İSPARK Genel Müdürü Yardımcısı Ziya Kılıç, "Şu an itibariyle özellikle hava koşulları kaynaklı olmak üzere doluluk oranımız yüzde 80'lerde. Bundan dolayı vatandaşlarımızdan daha merkezi lokasyon dışındaki katlı otoparklarımızı kullanma noktasında ricacı oluyoruz" dedi.

Geçtiğimiz hafta aniden bastıran ve kısa sürede sürücülere zor anlar yaşatan sağanak ve dolu yağışının ardından, Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM) bu hafta için de turuncu alarm verdi. Özellikle Perşembe ve Cuma günü, yurdun batı bölgelerinde etkili olması beklenen kuvvetli yağış ve dolu beklentisi nedeniyle Marmara Bölgesini uyaran MGM, kuvvetli yağıştan kaynaklı gelişebilecek sel ve su baskını ihtimallerine karşı da vatandaşları uyardı. Geçtiğimiz hafta araçları doludan zarar gören araç sahipleri, benzer sıkıntıları yaşamamak için kapalı otoparklara adeta akın etti. Tam kapasiteyle hizmet veren kapalı otoparklarda, yine de örtüyle tamamen sarılmış araçlar da görüldü.

"MERKEZİ NOKTALARDA DOLULUK YÜZDE 80"

İstanbul'daki kapalı otoparklarda yoğunluk yaşandığını belirten İSPARK Genel Müdürü Yardımcısı Ziya Kılıç, "Şu an itibariyle özellikle hava koşulları kaynaklı olmak üzere doluluk oranımız yüzde 80'lerde. Bundan dolayı vatandaşlarımızdan daha merkezi lokasyon dışındaki katlı otoparklarımızı kullanma noktasında ricacı oluyoruz. Bu konuda onların yardımını bekliyoruz. Şu anda merkezi lokasyonlar dışındaki doluluk oranımız yüzde 30-40'lar civarında dolayısıyla orada oralarda çok daha rahat hizmet verebileceğiz. Vatandaşımız bu açtığımız yeni otoparklara giderken, cep uygulaması indirerek çok rahat yeni otoparklarımıza ulaşabilir, doluluk oranlarını görebilir. 14 tanesi Anadolu Yakası'nda, 54 tanesi Avrupa Yakası'ndadır" ifadelerini kullandı.

YOĞUNLUK YAŞANMAYAN OTOPARKLAR

Ziya Kılıç, vatandaşlara merkezi noktalar dışındaki otoparkları tavsiye ederek, "Son dönemde açtığımız özellikle vatandaşlarımızın yoğunluk yaşamamaları, mağdur olmamaları için yönlendirmek istediğimiz otoparklar; Bağcılar Kent Meydanı zemin altı otoparkı, Bahçelievler Devlet Hastanesi yanı otoparkı, Seyrantepe otoparkı, Kadıköy Salı Pazarı otoparkı, Bayrampaşa Atatürk Parkı zemin altı otoparkı, Bağcılar Çolakoğlu zemin altı otoparkı, Cemal Kamacı Spor Kompleksi otoparkı, Merter katlı otoparkı. Bu otoparklara ulaşım konusunda vatandaşlarımız herhangi bir sıkıntı yaşamayacaklar. Bu otoparkların ortalama 7 bin araç kapasitesi olup, 24 saat esasına göre hizmet vereceğiz" şeklinde konuştu.

"OTOPARKLARIMIZIN KAPASİTESİ BELLİ"

Daha önceki dolulara da değinen Kılıç, "Vatandaşlarımız haklı olarak bizim kapalı otoparklarımıza yoğun bir taleple geldiler. Ama otoparklarımızın kapasitesi belli. Biz bu kapasitenin üzerine çıkarak da vatandaşımız mağdur olmasın diye hizmet vermeye çalıştık. Ancak her otoparkımızın alabileceği miktar belli, bunun üzerine çıkma şansımız yok. Bundan dolayı özellikle vatandaşlarımıza yeni açtığımız otoparklı söylüyorum ki buraları tercih etsinler. Aksi takdirde otoparklar tamamıyla dolduğunda bu hizmeti alamayabilirler" ifadelerini kullandı.

"SABAHTAN BERİ DOLU YOĞUNLUĞU YAŞIYORUZ"

Gaziosmanpaşa'da 12 yıldır kapalı otopark işleten Volkan Duymaz, meteorolojinin uyarılarının ardından bugün yoğunluk yaşandığını belirtti. Duymaz, "Sabahtan beri bunun yoğunluğunu yaşıyoruz zaten. Yüzde 100'lük doluluk yaşıyoruz artı yüzde 20'lik ve 30'luk daha fazla araç gelmeye başlıyor. İnanılmaz derecede telefon almaya başladık. Fiyatları soranlar oldu. Kimseyi mağdur etmeyecek şekilde, herkesin gönlü olsun diye otoparkımıza almaya çalışıyoruz." dedi.

"DURUMU FIRSATA ÇEVİRENLER OLUYOR"

Ruhsatsız kapalı otopark işletmecilerinin yoğunluğu fırsata çevirdiğini söyleyen Volkan Duymaz, "Bu durumu fırsata çevirenler de oldu. Daha önceki dönemlerde de bunlar kulağımıza gelmişti zaten. Şu anda da her yerde olduğu gibi mutlaka vardır. Bizim gibi resmi ve kurumsal olan yerler bunu yapamazlar. Daha çok yol üstlerinde ruhsatsız yerlerin yaptığını düşünüyorum. Kulağımıza da geliyor zaten" şeklinde konuştu.

"ARACIMI KAPALI OTOPARKA KOYACAĞIM KAFAM RAHAT OLACAK"

Gaziosmanpaşa'da yaşayan Levent Satılmış, yapılan uyarıların ardından aracını kapalı otoparka koyacağını söyledi. Satılmış, "Ben perşembe günü il dışına gitmeyi düşünüyordum. Ama aracımı buraya bırakacağım. Doludan zarar görmemesi için. Evlerimizin önünde böyle bir imkan yok. Özellikle de çıkmamayı düşünüyorum. Burada tutacağım aracımı. Burada kalacak ben de cuma günü akşamı gitmeyi düşünüyorum gerçi havanın durumuna göre karar vereceğim. Yani aracımı buraya bırakacağım kafam rahat olacak" diye konuştu.

"ARABAM BU HAFTA DA BÜYÜK İHTİMAL KAPALI OTOPARKTA OLACAK"

Aracını evinin kapalı otoparkına koyacağını ve işe servisle gideceğini söyleyen Erkan Dönmez ise, "Aracımı evimin kendi kapalı otoparkına bırakacağım. Bu havalarda zor yani çıkarmayı düşünmüyorum. Geçtiğimiz hafta da otoparktaydı arabam bir sıkıntı olmadı. Kullanmadım yani. Havanın durumuna göre ayarlayacağız artık. Büyük ihtimal bu hafta da otoparkta olacak. İşim için servis kullanıyorum zaten. Araca gerek kalmıyor" dedi.
DHA
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