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Polis bilgileri sızdırdı... Saadet zinciri basketçi Semih Erden'i dolandırdı

Yüksek kar payı vaadi ile para toplayan saadet zincirlerinden biri bu kez ünlü basketbolcu Semih Erden'i tuzağa düşürdü. Şebekeye kaptırdığı 1,4 milyon lirasını alamayan Erden gibi 15 kişinin şikayeti sonrası 4 kişi hakkında 150'şer yıla kadar hapis istemi ile dava açıldı
 07 Ekim 2020 16:56
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Polis bilgileri sızdırdı... Saadet zinciri basketçi Semih Erden'i dolandırdı

AYLIK yüzde 30'lar seviyesindeki kar payı vaatleri birçok kişinin iştahını kabartamaya devam ediyor. Hürriyet'te yer alan habere göre; İş adamından sanatçısına, sporcusundan işçisine birçok kişi bu nedenle 'saadet zinciri' olarak işleyen sistemlere yüklü miktarda para yatırıyor. 'Ponzi Mine' lakabı ile anılan Mine M., ordudan atılan eski astsubay eşi Kazım Ö., Mumcu'nun sevgilisi Aykut S. de anılan sistemlerden birini kurdu.

Telekomünikasyon alanında faaliyet gösteren iki şirket kurup kendilerini, "Uluslararası bir ses borsasıyız, SMS ihalelerine giriyoruz, IP telefon işi yapıyoruz" diyen şebeke yüksek kar payı ile para toplamaya başladı. Deste deste para yatıran kişilere ilk bir kaç ay vaad edilen para ödemeleri de yapıldı. Paraların ödendiğini görenler bu kez daha fazla para yatırmaya başladı. Ancak, tüm saadet zincirlerinin akıbeti gibi sistem tıkanmaya başlayınca ödemeler yapılamadı, paralarını kaptıran kişiler ise soluğu adliyelerde aldı.

150'ŞER YILA KADAR HAPİS

İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı, bir dönem NBA'de de oynayan Semih Erden, Tuzlaspor'un yöneticisi Rıdvan İlhanlı, Sakaryalı iş insanı Halil İbrahim Demirel, sosyal medya fenomenleri Yeliz Tuba Yasa ve Esin Odacılar'ın da aralarında olduğu 15 şikayetçinin başvurusuna ilişkin soruşturmayı tamamladı. Savcılık, 4 kişi hakkında nitelikli dolandırıcılık suçundan 45'er yıldan 150'şer yıla kadar hapis istemi ile dava açtı.

BİRBİRLERİNİ SUÇLADILAR

Soruşturma kapsamında ifadesi alınan sanıklar ise birbirlerini suçladı. Mine M. (39), sevgilisi Aykut S.'ın (40) kendisine çıplak görüntüleri ile şantaj yaptığını bu nedenle işlerinin bozulduğunu söylerken, Sağlam ise "Mine M. aslında herhangi bir kar payı dağıtmadı. Dolandırıcılık amacıyla hareket ederek insanlardan para topladığını öğrendim. Ben Mine M.'nin dolandırıcılık yaptığını öğrendiğimde kendisinden ayrıldım. Bu süreçte benim vasıtamla para yatıran birçok kişi de ayrıca benden şikayetçi olmuştur" dedi. Kazım Ö. (41) ise kendisinin doğrudan kimseden para almadığını savundu. Hakkında dava açılan şirket çalışanı Havva K. (33) ise, kendisinin de Mumcu'ya verdiği parayı alamadığını söyledi.

KİM NE KADAR KAPTIRDI

İDDİANAMEYE göre, Pınar Karşıyaka oyuncusu Semih Erden sisteme 1 milyon 708 bin lira yatırdı. Yatırdığı paranın 350 bin lirasını alan Erden'in zararı 1 milyon 358 bin TL. Tuzlaspor AŞ'nin yöneticisi Rıdvan İlhanlı'nın zararı 3 milyon 500 bin TL, Yeliz Tuğba Yasa ile iki kardeşinin toplam zararı 3 milyon lira, iş insanı Halil İbrahim Demirel'in zararı 2 milyon 11 bin TL, iş insanı Halil Dündar'ın zararı 1 milyon 147 bin TL, Esin Odacılar'ın zararı 500 bin TL olarak kayda geçti.

TEM POLİSİ BİLGİLERİ SIZDIRDI

İSTANBUL'daki davanın yanı sıra aynı kişiler hakkında bir dava da Malatya'da açıldı. Anılan davada ise 3 sanık bulunuyor. Mine M. ve Aykut S.'nin yanı sıra Malatya İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü'nde görevli polis memuru Celaleddin A. hakkında Malatya 3. Ağır Ceza Mahkemesi'nde dava açıldı. Soruşturme sürecinde tutuklanan polis memuru Celaleddin A., rüşvet karşılığı, birçok kişinin kişisel bilgilerini M. ve S'ye vermekle suçlanıyor. Anılan davada 48 kişi de şikayetçi konumda. Diyanet İşleri eski başkanı Mehmet Görmez'in oğlu Burak Görmez, Tuzlaspor'un sahibi Fevzi İlhanlı, ünlü diyetisyen Arzu Yamanel ile Ali Sait ve Ali Rıza Çolak kardeşler şikayetçiler arasında.
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