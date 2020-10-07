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İlham Aliyev'den İHA ve SİHA'lara övgü: Mükemmel teknolojiler

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev: (İHA/SİHA'ların katkısı) Çok büyük fark yarattı. Dünyada birkaç ülke bu duruma maliktir. Türkiye de bunlardan biridir. Mükemmel teknolojilerdir.
 07 Ekim 2020 17:10
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İlham Aliyev'den İHA ve SİHA'lara övgü: Mükemmel teknolojiler

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, CNN TÜRK'te soruları yanıtladı.

İşte Aliyev'in açıklamalarından satır başları:

"ERMENİSTAN SAVAŞ SUÇU İŞLİYOR"

Ermenistan ordusunun acizliği ve Ermenistan'ın siyasi yöneticilerinin cinayeti. Sivillere saldırmak, ateş açmak, balistik roketlerle sivil şehirlere saldırmak cinayet sayılır.

Savaş meydanında Ermenistan görür ki, bizim önümüzde duramıyor, savaşı kaybediyor. Sivillere saldırıları bizi durduramaz.

Sorunumuz Ermeni halkıyla değil yönetimiyle.

Bizim davamız Ermeni halkıyla değil. Bizim davamız hak davasıdır.

Azerbaycan hiçbir zaman sivil insanlara saldırmamıştır. Azerbaycan'da binlerce Ermeni yaşamaktadır, onlar bizim vatandaşımızdır.

Dağlık Karabağ'da yaşayan Ermeniler de bizim vatandaşlarımızdır.

Ermenistan savaş suçu işliyor.

Savaş suçu işlendiğine yönelik kanıtları topluyoruz. Maalesef bundan önceki dönemde Azerbaycan ve halkımıza karşı bu savaş suçuna toplum sessiz kalmıştır. Hocalı katliamı dünyanın gözü önünde yapılmış bir katliamdır.

1 milyondan fazla mültecilerin yer alması... Uluslararası toplum harekete geçmedi.

İşgalcilerle toprak sahibini eş tutuyorlar.

Bizim şehrimizi balistik roketlerle ateşe tutması cinayettir.

"ERMENİSTAN'A YAPTIRIMLAR UYGULANSAYDI BU SORUNLAR YAŞANMAZDI"

Bu çağrılar sadece ateşkes çağrıları olmamalıdır. Ermenistan'a yaptırımlar uygulanmalı. Yaptırımlar uygulansaydı bu sorunlar yaşanmazdı. Sözde değil emelde... Ama maalesef bu olmadı. Bu süreç yaklaşık 30 yıl hiçbir şekilde sonuç vermedi. Artık manasını yitirmiştir. Son dönemde Ermenistan agresif hareketlerle ve sözlerle darbe vurdu.

(Fransa'nın tutumu) Biz her zaman Minsk grubunu bir grup gibi kabul ederdik. Eş başkanlık eden ülkeler tarafsız kalmalıdır. Ermeni lobisi bu ülkelerde güçlüdür. Hükümetlerine de tesir etmektedir. Bu ülkelerdeki Ermeniler teşkilatlanmış ve Azerbaycan'a kara propaganda uygulamaktadır.

Taraf tutma halleri başladı. Buna göre biz sözümüzü söyledik. Hiçbir taraf tutulmamalıdır. Bu sorun için adımları atsınlar ve bu sorun çözülsün sonra da ateşkes ilan edilsin, uzun süreli barış olsun.

(Macron) Bize asılsız suçlamalar yöneltti.

Derdimiz toprak bütünlüğümüzü sağlamaktır.

"ULUSLARARASI MEDYA ERMENİSTAN TARAFINI TUTUYOR"

Bize karşı kara propagandanın birkaç sebebi var. Azerbaycan dünya çapında bağımsız siyaset yapmaktadır. Başka ülkelerin elinde alet olmadık, olmayacağız. Azerbaycan'ın gelişmelerine bakarsak, Azerbaycan hak yolundadır. Azerbaycan bugün dünya çapında itibarlı bir ülke olarak tanınmaktadır.

Bazı ülkeler Azerbaycan'a yukardan bakmaktadırlar. Ama buna izin vermedik. Bize olan baskıların nedenlerinden biri de bağımsız siyaset yapmamızdır. Kimsenin sözüyle durmuyoruz ve baş eğmiyoruz. Bu sorunlar başladığında hemen bize karşı kara propaganda başlatıp harekete geçtiler. Bize çamur atmaya çalıştılar.

Uluslararası medya kurumları daha çok Ermenistan tarafını tutmakta ve yalan malumatlar yayıyorlar. Kardeş Türkiye'nin medya mensuplarına teşekkür ediyorum. Bugünlerde tüm dünyaya savaşla ilgili gerçekleri aktarıyor. Bombalanmış şehirler, düşen füzeler... Türk medya kurumları tarafından verilen malumatlar daha adaletlidir.

"MUHTELİF ÜLKELERDEN TERÖRİST GETİRDİLER"

Ermenistan durdurulmalıdır. Ermenistan terörist ülkedir. 1. Karabağ savaşı döneminde bize karşı onlarca terör saldırıları düzenlenmiştir. Ermeni terörü dünyada meşhurdur. Dünya tarafından kabul edilmelidir.

Muhtelif ülkelerden terörist getirdiler.

(Rusya'nın tutumu) 3 eş başkan arasında Rusya tek ülkedir ki bizimle komşudur. Rusya ile bizim tarihi münsasebettlerimiz var. Şimdiki dönemde Rusya'nın Ermenistan ve Azerbaycan'la ilişkileri geliştirilmiştir. Bir sorun yok.

(İran'ın tutumu) İran Azerbaycan'ın hak işini destekledi. 1-2 gün önce İran'ın resmi yöneticileri açıklamalar yaptı, 'İnşallah son bulmalı, Azerbaycan'ın toprak bütünlüğü sağlanmalı ve mülteciler öz topraklarına gitmelidir' denildi. Bu da adaletli bir açıklamadır.

(Trump ile görüştünüz mü?) ABD de Minsk grubunun eş başkanıdır. Trump ile bir temasım olmadı. Üst düzey yetkilileri fikirlerini bildirdi. Tabi ki Amerika süper devlet gibi bu konuyla ilgili düşüncelerini dile getiriyor.

Ermenistan enerji altyapımızı hedef almaya ve kontrol altında tutmaya çalışıyor.

Azerbaycan'da birçok millet bir arada aile gibi yaşamaktadır. BM devletleri ve diğer uluslararası teşkilatlar bunu teyit ederler. Ülkemizde binlerce Ermeni yaşamaktadır, onlar bizim vatandaşımızdır. Bu savaş çıktıktan sonra Dağlık Karabağ'daki Ermeniler de bizimle birlikte yaşayacaklar. Azerbaycan çok milletli bir devlettir. Bu bizim avantajımızdır. Ermenistan ise dünya çapında nadir ülkelerdendir. Yüzde 99 Ermeniler yaşamaktadır. Ermenistan mono devlettir, ırkçı devlettir. Hiçbir ülke vatandaşı orada yaşamamaktadır. Ya kendileri çıkmıştır, ya onlar çıkarmıştır.

(İHA/SİHA'ların katkısı) Çok büyük fark yarattı. Dünyada birkaç ülke bu duruma maliktir. Türkiye de bunlardan biridir. Bu imkanların bizde olması bizim işimizi kolaylaştırmaktadır. İnsanlarımızın ve askerlerimizin hayatını kurtarmaktadır. Bunlar olmasaydı hemen o vurulan tanklar, toplar bizim için can kaybına yol açabilirdi. Hem bize avantaj sağlıyor hem de can kaybını önlüyor. Mükemmel teknolojilerdir.

TÜRKİYE İLE İLİŞKİLER

Türkiye bizim kardeş ülkemizdir. Türkiye bayrağı bizim için Azerbaycan bayrağı kadar azizdir. Tabi ki bu çatışma zamanında Türkiye'nin net tavrı, Sayın Cumhurbaşkanı, benim kardeşim, Recep Tayyip Erdoğan'ın açıklamaları, Azerbaycan'a gösterilen destek, Türkiye'den gelen destekler, 'Azerbaycan yalnız değil' sözleri, Türkiye ile olan muhabbeti daha da arttırdı.

Türkiye kadar Azerbaycan'ı destekleyen ikinci ülke yoktur. Bizim büyük servetimizdir.

(Paşinyan) İlk mesajları olumluydu ama işgalcilik yaptı.

İşgal edilen topraklardan çıkmaları gerekiyor.
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