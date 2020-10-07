Danıştay'dan 1709 şube müdürü atamasına ilişkin çok önemli yeni karar
|07 Ekim 2020 17:20
|+Aa- Yazdır
2013 yılındaki tartışmalı 1709 şube müdürü ataması için Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulu yeni bir karar aldı.
Kararda, sadece sözlü sınav sonuçlarının esas alınmasını öngören düzenleyici işlemin iptali sonrasında, hakları bu düzenleyici işlemden etkilenenlere de, yazılı ve sözlü sınavın aritmetik ortalamasına göre tercih hakkı verilmesi ve yeniden bir değerlendirme yapılması gerektiği yönünde önemli bir karar verdi.
Danıştay karar özeti şu şekilde:
Milli Eğitim Bakanlığı 1709 şube müdürlüğü kadrosu için, görevde yükselme yazılı ve sözlü sınavında başarılı olup, atamalar sırasında yalnızca sözlü sınav puanının esas alınması sonucu atanamayan ve bu işleme karşı herhangi bir dava açmayan davacıların, bu atamaların dayanağı düzenleyici işlemlerin yargı kararı ile yürütmesinin durdurulması üzerine kendilerine de yeniden tercihte bulunma hakkı verilmesi istemiyle yaptıkları başvuruların reddi üzerine açtıkları davalara ilişkin dosyada; düzenleyici işlem hakkında verilen yargı kararlarının davacıların hukuki durumunu etkilediği, bu nedenle, onlara da yazılı ve sözlü sınavın aritmetik ortalamasına göre tercih hakkı verilmesi ve yeniden bir değerlendirme yapılması gerektiği gerekçesiyle "aykırılığın iptal kararları doğrultusunda giderilmesi" yolundaki Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulunun E:2020/4, K:2020/14 sayılı kararı.
Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulunun E:2020/4, K:2020/14 sayılı kararı için tıklayınız.
Bu yazının tüm hakları Memurlar.Net'e aittir. 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanununun 36. maddesi uyarınca alıntılanamaz. Telif hakları saklı tutulmuş bu yazının alıntılanması halinde yasal takip yapılacaktır. ©
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
|Aracı olan herkesi ilgilendiriyor: 1 kilometrelik hız zaferi
07 Ekim 2020 15:40
|'Kovid-19' değerlendirmeleri yargı kararına girdi
06 Ekim 2020 11:10
|Memurun garson olarak görevlendirilmesine yargı 'dur' dedi
05 Ekim 2020 13:59
|Danıştay'dan postacıları üzecek 'otobüs' kararı
04 Ekim 2020 11:33
|Öğretmenlerin 'savaşa hayır' grevi sendikal faaliyet sayılmadı
03 Ekim 2020 11:42
|Danıştay'dan sözleşmeli personelin vekalet işlemleri hakkında önemli karar!
03 Ekim 2020 00:01
|Profesöre drift cezası yargıdan döndü
28 Eylül 2020 09:28
|Marmaray'da aktarmalı ulaşım devam edecek
23 Eylül 2020 20:45
|Danıştay'dan küçük işletmeye vergi avantajı sağlayan karar
21 Eylül 2020 19:46
|İdare Mahkemesinden, görevden alınan Selçuk Mızraklı'ya ret
18 Eylül 2020 17:11