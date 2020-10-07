Danıştay'dan 1709 şube müdürü atamasına ilişkin çok önemli yeni karar

2013 yılındaki tartışmalı 1709 şube müdürü ataması için Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulu yeni bir karar aldı.

Kararda, sadece sözlü sınav sonuçlarının esas alınmasını öngören düzenleyici işlemin iptali sonrasında, hakları bu düzenleyici işlemden etkilenenlere de, yazılı ve sözlü sınavın aritmetik ortalamasına göre tercih hakkı verilmesi ve yeniden bir değerlendirme yapılması gerektiği yönünde önemli bir karar verdi.

Danıştay karar özeti şu şekilde:

Milli Eğitim Bakanlığı 1709 şube müdürlüğü kadrosu için, görevde yükselme yazılı ve sözlü sınavında başarılı olup, atamalar sırasında yalnızca sözlü sınav puanının esas alınması sonucu atanamayan ve bu işleme karşı herhangi bir dava açmayan davacıların, bu atamaların dayanağı düzenleyici işlemlerin yargı kararı ile yürütmesinin durdurulması üzerine kendilerine de yeniden tercihte bulunma hakkı verilmesi istemiyle yaptıkları başvuruların reddi üzerine açtıkları davalara ilişkin dosyada; düzenleyici işlem hakkında verilen yargı kararlarının davacıların hukuki durumunu etkilediği, bu nedenle, onlara da yazılı ve sözlü sınavın aritmetik ortalamasına göre tercih hakkı verilmesi ve yeniden bir değerlendirme yapılması gerektiği gerekçesiyle "aykırılığın iptal kararları doğrultusunda giderilmesi" yolundaki Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulunun E:2020/4, K:2020/14 sayılı kararı.

Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulunun E:2020/4, K:2020/14 sayılı kararı için tıklayınız.