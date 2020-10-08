Danıştay İDDK'dan 'polis memuru naklen geçemez' kararı

Bilindiği üzere, POMEM ile atanan polis memurlarının, 3201 sayılı Kanunun ek 24. maddesi hükmü gereğince, 6 yıl süreyle görev yapmadan başka bir kuruma naklen geçmeleri yasaktır.

Ancak açılan bazı davalarda, bazı bölge idare mahkemeleri, yarışma sınavıyla atanılan kadrolar ile kariyer görevlere naklen geçişin mümkün olduğu yönünde karar verirken bazı bölge idare mahkemeleri ise geçişin mümkün olmadığı yönünde kararlar vermekte ve bölge idare mahkemeleri kararları arasında farklılık oluşmaktaydı. Danıştay İdari Dava Daireleri yarışma sınavıyla atanılan kadrolar ile kariyer görevlere naklen geçişin mümkün olduğu yönünde verilen Bölge İdare Mahkemesi kararlarının yanlış olduğuna karar vermiştir.

Danıştay İDDK'nın yeni kararına göre, meslekte altı yılını doldurmayan polis memurlarının, yarışma sonucu yerleştikleri kamu kurumlarına naklen geçişleri mümkün olamayacaktır.

Danıştay karar özeti şu şekildedir:

Polis memuru olarak görev yapan ve meslekte altı yıllık hizmet süresini doldurmamış olan davacılar tarafından, yarışma sınavları sonucu yerleştirildikleri kamu kurumlarına atanmalarına 3201 sayılı Emniyet Teşkilat Kanunu'nun Ek 24. maddesi uyarınca muvafakat verilip verilemeyeceğine dair dosyada; anılan Kanun maddesi gereğince polis memuru olarak atanan personelin altı yıl boyunca emniyet teşkilatında görev yapması gerektiği, bu süre boyunca lisans mezunu oldukları alan dahil olmak üzere başka bir kamu kurumuna naklen atanmalarına olanak bulunmadığı, nitekim, anılan maddede yarışma sınavı sonucuna bağlı olarak belli kadrolara ve yine sınava bağlı kariyer görevlere yapılan atamalar konusunda da herhangi bir istisnaya yer verilmediği gerekçesiyle, "aykırılığın davanın reddine ilişkin Gaziantep Bölge İdare Mahkemesi Birinci İdari Dava Dairesinin 07/11/2017 tarih ve E:2017/1303, K:2017/1316 sayılı kararı doğrultusunda giderilmesi" yolundaki Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulunun E:2020/13, K:202056 sayılı kararı.

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