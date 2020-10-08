1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Danıştay İDDK'dan 'polis memuru naklen geçemez' kararı

Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulu, meslekte altı yılını doldurmayan polis memurlarının, yarışma sonucu yerleştikleri kamu kurumlarına naklen geçemeyecekleri yönünde karar verdi.
 08 Ekim 2020 00:01
+Aa- Yazdır
Danıştay İDDK'dan 'polis memuru naklen geçemez' kararı

Bilindiği üzere, POMEM ile atanan polis memurlarının, 3201 sayılı Kanunun ek 24. maddesi hükmü gereğince, 6 yıl süreyle görev yapmadan başka bir kuruma naklen geçmeleri yasaktır.

Ancak açılan bazı davalarda, bazı bölge idare mahkemeleri, yarışma sınavıyla atanılan kadrolar ile kariyer görevlere naklen geçişin mümkün olduğu yönünde karar verirken bazı bölge idare mahkemeleri ise geçişin mümkün olmadığı yönünde kararlar vermekte ve bölge idare mahkemeleri kararları arasında farklılık oluşmaktaydı. Danıştay İdari Dava Daireleri yarışma sınavıyla atanılan kadrolar ile kariyer görevlere naklen geçişin mümkün olduğu yönünde verilen Bölge İdare Mahkemesi kararlarının yanlış olduğuna karar vermiştir.

Danıştay İDDK'nın yeni kararına göre, meslekte altı yılını doldurmayan polis memurlarının, yarışma sonucu yerleştikleri kamu kurumlarına naklen geçişleri mümkün olamayacaktır.

Danıştay karar özeti şu şekildedir:

Polis memuru olarak görev yapan ve meslekte altı yıllık hizmet süresini doldurmamış olan davacılar tarafından, yarışma sınavları sonucu yerleştirildikleri kamu kurumlarına atanmalarına 3201 sayılı Emniyet Teşkilat Kanunu'nun Ek 24. maddesi uyarınca muvafakat verilip verilemeyeceğine dair dosyada; anılan Kanun maddesi gereğince polis memuru olarak atanan personelin altı yıl boyunca emniyet teşkilatında görev yapması gerektiği, bu süre boyunca lisans mezunu oldukları alan dahil olmak üzere başka bir kamu kurumuna naklen atanmalarına olanak bulunmadığı, nitekim, anılan maddede yarışma sınavı sonucuna bağlı olarak belli kadrolara ve yine sınava bağlı kariyer görevlere yapılan atamalar konusunda da herhangi bir istisnaya yer verilmediği gerekçesiyle, "aykırılığın davanın reddine ilişkin Gaziantep Bölge İdare Mahkemesi Birinci İdari Dava Dairesinin 07/11/2017 tarih ve E:2017/1303, K:2017/1316 sayılı kararı doğrultusunda giderilmesi" yolundaki Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulunun E:2020/13, K:202056 sayılı kararı.

Danıştay kararı için tıklayınız.
Memurlar.Net - Özel

Bu yazının tüm hakları Memurlar.Net'e aittir. 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanununun 36. maddesi uyarınca alıntılanamaz. Telif hakları saklı tutulmuş bu yazının alıntılanması halinde yasal takip yapılacaktır. ©

Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
123456789101112131415Tümü
İLGİLİ HABERLER
Danıştay'dan 1709 şube müdürü atamasına ilişkin çok önemli yeni karar
07 Ekim 2020 17:20		 Aracı olan herkesi ilgilendiriyor: 1 kilometrelik hız zaferi
07 Ekim 2020 15:40
'Kovid-19' değerlendirmeleri yargı kararına girdi
06 Ekim 2020 11:10		 Memurun garson olarak görevlendirilmesine yargı 'dur' dedi
05 Ekim 2020 13:59
Danıştay'dan postacıları üzecek 'otobüs' kararı
04 Ekim 2020 11:33		 Öğretmenlerin 'savaşa hayır' grevi sendikal faaliyet sayılmadı
03 Ekim 2020 11:42
Danıştay'dan sözleşmeli personelin vekalet işlemleri hakkında önemli karar!
03 Ekim 2020 00:01		 Profesöre drift cezası yargıdan döndü
28 Eylül 2020 09:28
Marmaray'da aktarmalı ulaşım devam edecek
23 Eylül 2020 20:45		 Danıştay'dan küçük işletmeye vergi avantajı sağlayan karar
21 Eylül 2020 19:46
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
00:44 - Bakan Koca'dan, Sağlık Bakan Yardımcısı Birinci ile ilgili iddialara yanıt00:15 - İstanbul'da, kapalı otoparkların %95'i doldu00:08 - Trump'ın 'Covid-19, gripten daha az ölümcül' mesajını Facebook sildi00:03 - 8 Ekim 2020'den önemli gündem başlıkları00:01 - Danıştay İDDK'dan 'polis memuru naklen geçemez' kararı00:00 - Türkiye'nin koronavirüsle mücadelesinde son 24 saatte yaşananlar
23:57 - Nejat Özonay: Benzin geçen yıla göre %2 düşmüş durumda23:46 - Ankara'da özel halk otobüsü şoförlerinden yumurtalı eylem23:39 - Almanya-Türkiye maçında gol düellosu23:32 - Konya'daki şeker fabrikasında yangın çıktı23:22 - Ceza olsun diye çocuğunu eve zincirlemişti! Karar verildi23:18 - Dünya'da iki tane var, Yozgat'takinin kapısına kilit vuruldu
23:14 - Afgan uyruklu kişinin tedavi edilmediği iddiasına yalanlama22:51 - Hobi bahçelerinin kaldırılması teklifi TBMM'de görüşülüyor22:50 - Cumhurbaşkanı Erdoğan yurda döndü22:41 - Mardin'de PKK'lı terörist güvenlik güçlerine teslim oldu22:37 - S-400'leri taşıyan ikinci konvoy Samsun'dan geçti
22:21 - Teröristin sağ kolu Diyarbakır barosuna kayıtlı avukat çıktı
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş Hesaplama4/B Esaslar
ÇOK OKUNANLAR
Danıştay İDDK'dan 'polis memuru naklen geçemez' kararı
İstanbul'da, kapalı otoparkların %95'i doldu
Trump'ın 'Covid-19, gripten daha az ölümcül' mesajını Facebook sildi
Bakan Koca'dan, Sağlık Bakan Yardımcısı Birinci ile ilgili iddialara yanıt
8 Ekim 2020'den önemli gündem başlıkları
Türkiye'nin koronavirüsle mücadelesinde son 24 saatte yaşananlar
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
Denizlerde palamut bereketinin olması 2
mantalite 1
maslak 1
fenerbahçe'nin transfer döneminde 8.5 milyon euro kar etmesi 3
malang sarr 1
girişimci 1
sadakatsiz 2
can dündar'ın mal varlığına el konulması 2
Bidenden Ayasofya hakkında küstah çıkışı 2
Kredibilite 1
SON İLANLAR
Bursa Teknik Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
Diyanet İşleri Başkanlığı sözleşmeli 5100 personel alacak
Kafkas Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Ardahan Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Orman Genel Müdürlüğü sözleşmeli 102 personel alacak
Manisa Besot Geçici 35 İşçi Alacak
Karaman Güneyyurt İkizin Turizm Geçici 14 İşçi Alacak
İzmir Karaburun Belediyesi 1 İşçi Alacak
İzmir İzdoğa 9 İşçi Alacak
İstanbul Maltepe Sağlık Geçici 1 İşçi Alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam