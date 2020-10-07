Karabük'te FETÖ'nün 'ev abisi' tutuklandı
Karabük'te, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik operasyonda, örgütün evlerinde "ev abisi" olarak görev üstlendiği iddiasıyla gözaltına alınan şüpheli tutuklandı
|07 Ekim 2020 17:37
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Karabük'te, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik operasyonda, örgütün evlerinde "ev abisi" olarak görev üstlendiği iddiasıyla gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.
Cumhuriyet Başsavcılığının yürüttüğü soruşturma kapsamında, İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekiplerince, terör örgütünün hücre evlerine yönelik çalışma başlatıldı.
Kayseri ve Karabük'teki örgüte ait evlerde "ev abisi" olarak görev yaptığı belirlenen N.Y, düzenlenen operasyonla gözaltına alındı.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli, tutuklandı.
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