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Karabük'te FETÖ'nün 'ev abisi' tutuklandı

Karabük'te, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik operasyonda, örgütün evlerinde "ev abisi" olarak görev üstlendiği iddiasıyla gözaltına alınan şüpheli tutuklandı
 07 Ekim 2020 17:37
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Karabük'te FETÖ'nün 'ev abisi' tutuklandı

Karabük'te, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik operasyonda, örgütün evlerinde "ev abisi" olarak görev üstlendiği iddiasıyla gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.

Cumhuriyet Başsavcılığının yürüttüğü soruşturma kapsamında, İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekiplerince, terör örgütünün hücre evlerine yönelik çalışma başlatıldı.

Kayseri ve Karabük'teki örgüte ait evlerde "ev abisi" olarak görev yaptığı belirlenen N.Y, düzenlenen operasyonla gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli, tutuklandı.

Anadolu Ajansı
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