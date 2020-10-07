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TSK'nın yabancı ulkelere gönderilmesine ilişkin tezkere kabul edildi

Irak ve Suriye'deki tum terörist örgutlerden Türkiye'ye yönelebilecek saldırıları bertaraf etmek amacıyla Türk Silahlı Kuvvetlerinin yabancı ulkelere gönderilmesi suresinin 1 yıl uzatılmasına ilişkin Cumhurbaşkanlığı Tezkeresi, TBMM Genel Kurulunda kabul edildi
 07 Ekim 2020 17:49
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TSK'nın yabancı ulkelere gönderilmesine ilişkin tezkere kabul edildi

Irak ve Suriye'deki tum terörist örgutlerden Türkiye'ye yönelebilecek saldırıları bertaraf etmek amacıyla Türk Silahlı Kuvvetlerinin yabancı ulkelere gönderilmesi suresinin 1 yıl uzatılmasına ilişkin Cumhurbaşkanlığı Tezkeresi, TBMM Genel Kurulunda kabul edildi.

Anadolu Ajansı
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