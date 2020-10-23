Şehir merkezinde hizmet tahsisli lojman olur mu?

Soru: Merhaba, Kamu Konutları Yönetmeliğinin 20.maddesi gerekçe gösterilerek bazı okul yöneticilerinin şehir merkezinde hizmet süresi boyunca lojmanda ikamet etmeleri yasal mıdır? Hizmet tahsisli konutlar mücavir alanlar ve ulaşımı güç bölgeler için değil mi?

Cevap: Lojman konusu kamu yönetiminin sorunlu alanlarından biridir. Lojmanların kurumlara dağılımında bir dengesizlik olduğu gibi yararlanan personel bakımından da çoğu kez huzursuzluk kaynağıdır. Kendi evini kiraya verip lojmanda oturanlar, görevi ve maaşı itibarıyla lojmanda oturmaya ihtiyacı olmadığı halde görev tahsisli lojmanda süresiz oturanlar, süresi dolduğu halde oturmaya devam edenler, lojman kullanımında gerekli özeni göstermeyenler genel bir yakınma konusudur.

2946 sayılı Kamu Konutları Kanununun 3. maddesinde kamu konutları; özel tahsisli konutlar, görev tahsisli konutlar, sıra tahsisli konutlar ve hizmet tahsisli konutlar olarak dörde ayrılmıştır. Bunlardan hizmet tahsisli konutlar; "hudut karakolu, istasyon, haberleşme, gözlem, araştırma, inşaat mahalli gibi, meskün yerlerden uzak , sosyal ve ekonomik zorlukları olan, ulaşım ve iskan imkanları kısıtlı yerlerde, normal çalışma saatleriyle sınırlandırılması kabil olmadan görev başında bulundurulması gerekli olan personel ve koruma görevlisi, makam şoförü, kapıcı, kaloriferci gibi personel için inşa veya tefrik edilerek tahsis edilen bina, baraka, prefabrik yapı, şantiye eklentisi, tadil edilmiş veya edilmemiş karavan, kulübe ve benzeri konutlar" şeklinde tanımlanmıştır.

Bu hükümden bir lojmanın hizmet tahsisli konut niteliğinde olabilmesi için;

- meskun yerlerden uzak, sosyal ve ekonomik zorlukları olan, ulaşım ve iskan imkanları kısıtlı yerlerde bulunması,

- normal çalışma saatleriyle sınırlandırılması kabil olmadan görev başında bulundurulması gerekli olan personel ve koruma görevlisi, makam şoförü, kapıcı, kaloriferci gibi personel için inşa veya tefrik edilmiş olması,

şartlarının birlikte bulunması gerekmektedir. Maddede yer alan ifadelerden de anlaşılacağı üzere hizmet tahsisli konutlar mevcut lojmanlar içerisinde standartları en düşük kamu konutlarıdır.

Kanunun 4.maddesinde ise özel, görev ve hizmet tahsisli konutlarda tahsise esas olan görev veya hizmetin devamı süresince oturulabileceği, 7. maddesinde ise konutlarda oturanların tahsise esas görevin son bulduğu tarihten itibaren iki ay içinde konutlardan çıkmak zorunda oldukları hükme bağlanmıştır. Kanunda yer alan hükümlerin aynısı Kamu Konutları Yönetmeliğinin ilgili maddelerinde de yer almaktadır.

Soruda yer alan ifadelerden hareket ettiğimizde mevcut Kanun hükümleri karşısında; şehir merkezinde yer alan bir lojmanın hizmet tahsisli konut olarak belirlenmesinin yer yönüyle, bu konutların okul idarecilerine tahsisinin ise kişi yönüyle ilgili mevzuatı bakımından bir uyumsuzluk oluşturduğu anlaşılmaktadır. Bu durumda şehir merkezlerinde hizmet tahsisli konutu bulunan genel bütçe kapsamındaki idarelerin, Milli Emlak Genel Müdürlüğüne başvuruda bulunarak bu konutların sıra tahsisli konuta dönüştürmeleri mümkün bulunmaktadır.

Diğer taraftan 4706 sayılı Kanunun 4. maddesi kapsamında savunma, adalet, güvenlik ve istihbarat hizmetlerini yürüten personel tarafından kullanılanlar hariç olmak üzere kamu kurumların ait görev, sıra ve hizmet tahsisli konutların doğrudan satışına ilişkin süreç devam etmektedir. Bu kapsamda şehir merkezlerindeki çoğu eski ve bakımsız lojmanın satılması hem bütçeye gelir oluşturacak hem idareler bakım artan bakım ve işletme maliyetlerinden kurtulacak hem de genel bir şikayet konusu olan lojman sorunu başka bir yoldan çözülmüş olacaktır.