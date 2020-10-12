Engelli çocuk için artırımlı aile yardımı ödeneği almak için ne yapmak gerekir?

Soru: Kamu çalışanıyım. Engelli çocuğum var. Çalıştığım kuruma maaşımdaki çocuk yardımını engelli çocuk yardımı olarak değiştirebilir misiniz dedim. SGK'ya başvur dediler. SGK'ya gittim çalıştığın kuruma başvur dediler. Ne yapmam gerekiyor, yardımcı olurmusunuz?

Cevap: Devlet Memurları Kanununun 202. maddesine göre memurların 0-6 grubundaki çocukları için 500, diğer çocukları için 250 gösterge rakamının aylık katsayı ile çarpımı tutarında net ödeme yapılmaktadır. Mevcut aylık katsayısı dikkate alındığında bu ödemenin tutarı 0-6 yaş grubu çocuklar için 77,23 TL, diğer çocukar için ise 38,6 TL dir.

2020 ve 2001 yıllarında kamu görevlilerinin yararlanacağı mali ve sosyal haklara ilişkin 2019/1 sayılı Kamu Görevlileri Hakem Kurulu Kararının 39. maddesinde, "İlgili mevzuat ve bu Toplu Sözleşme hükümleri uyarınca çocuklar için verilmekte olan aile yardımı ödeneği, Erişkinler İzin Engellilik Değerlendirmesi Hakkında Yönetmelik hükümlerine göre en az % 40 engelli olan veya Çocuklar İçin Özel Gereksinim Değerlendirmesi Hakkında Yönetmeliğe ekli 3 sayılı tabloya göre bu oran ve üzerine denk özel gereksinim durumu olan çocuklar için % 50 artırımlı olarak ödenir." denilmektedir. Bu hüküm kapsamında yapılacak artırımlı ödemenin tutarı ise 0-6 yaş grubu çocuklar için 115,8 TL, diğer çocuklar için ise 57,9 TL' dir.

Merkezi Yönetim Harcama Belgeleri Yönetmeliğinin 12/b maddesinde ise, "Aile yardımı; Aylıklarla birlikte ödenen bu yardım, personelin ilk işe girişinde alınacak Aile Yardımı Bildirimine (Örnek 14) dayanılarak ödenir. Bu bildirim, personelin aile yardımından yararlanan eş veya çocuk durumunda meydana gelen değişiklikler ile yer değiştirme suretiyle atama halinde yenilenir. Bildirimler, ödeme belgesinin birinci nüshasına eklenir." hükmü yer almaktadır.

Diğer taraftan, Maliye Bakanlığı (Muhasebat Genel Müdürlüğü) tarafından geliştirilen uygulama ile birlikte; maaşları KBS'den yapılan personel, Aile Yardımı ve Aile Durumu Bildirimlerini e-devlet üzerindeki Kamu Personeli Aile Bilgileri Bildirim Sisteminden (KAPBİS) verecektir. Ayrıca ıslak imzalı dilekçe veya bildirim vermeyecektir. Yukarıda link verilen Aile Durum ve Aile Yardım Bildiriminin E-Devlet Üzerinden Gönderilmesine İlişkin Uygulama Kılavuzunda sistemin kullanımına ilişkin bilgiler yer almakta olup, çocuğu engelli olan memurun sistem üzerinde aile durum bildirimi, aile yardım bildirimini doldurması, çocuk kısmına engelli olan çocuk için giriş yapması, ardından mutemete gönder butonunu tıklaması gerekmektedir.

Ancak, konunun teknik detaylar içermesi sebebiyle hata yapılmamasını teminen engelli çocuğu için bildirimde bulunacak memurun kurum mutemetliğine başvuruda bulunarak yardım almasının uygun olacağını, konunun Sosyal Güvenlik Kurumu ile bir ilgisi bulunmadığını değerlendirmekteyiz.