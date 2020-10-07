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Profilo'nun kurucusu Jak Kamhi hayatını kaybetti

Türk sanayinin kurucularından ve Türkiye'nin önde gelen şirketlerinden Profilo'nun kurucusu Jak Kamhi, 95 yaşında hayatını kaybetti
 07 Ekim 2020 18:04
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Profilo'nun kurucusu Jak Kamhi hayatını kaybetti

Türkiye'nin önde gelen elektronik ev aletleri ve beyaz eşya üreticisi olan Profilo'nun kurucusu Jak Kamhi, 95 yaşında hayatını kaybetti.

JAK KAMHİ KİMDİR?

Türkiye'deki birçok ev aletinin ve beyaz eşyanın ilk üreticisi olan Kamhi, 1925 yılında İstanbul'da dünyaya geldi. Çocukluğu Tepebaşı'nda geçen Kamhi, Saint Michel Lisesinden mezun oldu. Yıldız Teknik Üniversitesinde mühendislik eğitimi aldıktan sonra iş hayatına atıldı.

Meslek hayatı boyunca pek çok başarıya imza atan Kamhi, İstanbul Sanayi Odası (İSO), Türkiye Metal Sanayicileri Sendikası (MESS), Türk Sanayicileri ve İşadamları Derneği (TÜSİAD) gibi birçok kuruluşta uzun yıllar yönetim kurulu üyeliği ve başkanlık yaptı.

Türkiye'nin dış tanıtımına katkılarından dolayı 1991 yılında Dışişleri Bakanlığı Üstün Hizmet Ödülüne layık görülen Jak Kamhi, 500. Yıl Vakfı'nın da uzun yıllar başkanlığını yürütmüştü.
Memurlar.Net
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