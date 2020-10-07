Bakan Selçuk paylaştı: Bir haftada eğitimde neler yaşandı?
Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk 28 Eylül-4 Ekim haftasında eğitimde yaşananları paylaştı
|07 Ekim 2020 18:36
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Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk twitter'dan yaptığı paylaşımda; 'Yüz yüze ve uzaktan eğitimi birlikte uyguladığımız bu süreçte; öğrencilerimize yönelik rehberlik hizmetlerine ağırlık verdik, meslek liselerindeki gençleri uygulama atölyelerine kavuşturduk, EBA'yı KKTC'nin hizmetine sunduk. İşte 28 Eylül-4 Ekim haftasının kısa bir özeti.' ifadelerini kullandı.
Bakan Selçuk'un yaptığı paylaşım;
Yüz yüze ve uzaktan eğitimi birlikte uyguladığımız bu süreçte; öğrencilerimize yönelik rehberlik hizmetlerine ağırlık verdik, meslek liselerindeki gençleri uygulama atölyelerine kavuşturduk, EBA'yı KKTC'nin hizmetine sunduk.Ziya Selçuk (@ziyaselcuk) October 7, 2020
İşte 28 Eylül-4 Ekim haftasının kısa bir özeti. pic.twitter.com/5xdtclSkfF
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