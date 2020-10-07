1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Yeşim Salkım'dan 'Sisi'ye' zorlama hapsi davası

Sanatçı Yeşim Salkım, 'Sisi' lakaplı Seyhan Soylu'nun 2 aylık tedbir kararını ihlal ettiği gerekçesiyle mahkemeye başvurdu. Mahkeme, dosyanın incelenerek, kararın dosya üzerinden verilmesine hükmetti
 07 Ekim 2020 18:45
+Aa- Yazdır
Yeşim Salkım'dan 'Sisi'ye' zorlama hapsi davası

Sanatçı Yeşim Salkım, 'Sisi' lakaplı Seyhan Soylu'nun 2 aylık tedbir kararını ihlal ettiği gerekçesiyle mahkemeye başvurdu. Mahkeme, dosyanın incelenerek, kararın dosya üzerinden verilmesine hükmetti.

Sanatçı Yeşim Salkım, haklarında tedbir kararı aldırdığı 'Sisi' lakaplı Seyhan Soylu ve Murat Övünç'ün kararı ihlal ettiği gerekçesiyle İstanbul Adalet Sarayı'na gelerek suç duyurusunda bulunmuştu. Ek suç duyurusunda bulunan Salkım, Soylu hakkında ayrıca tedbir kararını ihlal ettiği gerekçesiyle 'zorlama hapsi' talebiyle Aile Mahkemesi'ne başvurmuştu. İstanbul 1. Aile Mahkemesi'nde görülen zorlama hapsi talepli davanın duruşmasına davalı Seyhan Soylu avukatlarıyla birlikte katılırken, Yeşim Salkım sette olduğu gerekçesiyle katılmadı.

"Söylemlerin Yeşim Salkım'a olduğu sabittir"

Duruşmada söz alan Yeşim Salkım'ın avukatı Merve Uçanok, "Davalı paylaşımlarında her ne kadar Yeşim Salkım'ın adını kullanmamış ise de hakaretinin Salkım aleyhine olduğu sabittir. Ayrıca Murat Övünç ile birlikte çekmiş olduğu bir videoda 'Motor geliyor motor' şeklinde bir şarkı söyleyerek, 'Bu şarkı sana gelsin gergin yosma' şeklinde boyutları vardır. Bu söylemlerin Yeşim Salkım'a olduğu sabittir" ifadelerini kullandı.

Salkım'ın avukatının beyanları sonrasında Seyhan Soylu ile arasında yaşanan kısa bir tartışma nedeniyle hakim, duruşmaya ara verdi.

"Yeşim Salkım'ı kastetmedim"

Aranın ardından ifade veren Seyhan Soylu, sorunun Murat Övünç'ten dolayı kaynaklandığını belirterek, "Tedbir kararını aldıktan sonra Yeşim Salkım hakkında bir paylaşım yapmadım. 'Motor, gergin yosma, ahlaksız kadın, fırfır' gibi söylemleri genelde kullanırım. Bu söylemlerimde kesinlikle Yeşim Salkım'ı kastetmedim. 'Motor geliyor motor' adlı şarkıyı da Murat Övünç ile birlikte rap haline getirdik. Ben hiçbir paylaşımı Yeşim Salkım'a yönelik yapmadım. Amaçları, benim paylaştığım her şeyi alıp kendi lehine kullanıp tazyik hapsi uygulatmaktır. İddiaları kabul etmiyorum" şeklinde konuştu.

Mahkeme, incelemenin yapılarak dosya üzerinden karar verilmesine hükmetti.
İhlas Haber Ajansı
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
123456789101112131415Tümü
İLGİLİ HABERLER
Eşine günlerce işkence yapan şüpheli tutuklandı
07 Ekim 2020 18:50		 Hapisten çıktığı gibi yine çaldı, yine tutuklandı
07 Ekim 2020 17:43
Yozgat'ta yük trenlerinin çarpışması sonucu makinistler yaralandı
07 Ekim 2020 16:21		 Cezaevinden izinli çıktılar, uyuşturucu operasyonunda yakalandılar
07 Ekim 2020 16:00
Sızma girişiminde bulunan 2 terörist etkisiz hale getirildi
07 Ekim 2020 11:38		 Gaziantep'te kocasını öldürdüğü iddia edilen kadın tutuklandı
07 Ekim 2020 10:54
Trafik tartışmasında bıçak kullanan kişiyi yaralayan polis gözaltına alındı
07 Ekim 2020 10:52		 Kuyumcuya sahte altın satmaya çalışan 2 şüpheli yakalandı
07 Ekim 2020 10:51
Annesine otomobille çarpan sürücüyü tekme tokat darp etti
07 Ekim 2020 09:57		 Tahribat, yatırımla silindi
07 Ekim 2020 06:50
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
18:58 - Uzmanından uyarı: Ağzı kapatan her şey maske değildir!18:55 - TBMM'yi bombalayan pilot, inkara devam etti18:50 - Eşine günlerce işkence yapan şüpheli tutuklandı18:48 - Düğünde takılan takıları bozdurup öğrencisine televizyon aldı18:45 - Yeşim Salkım'dan 'Sisi'ye' zorlama hapsi davası18:36 - Bakan Selçuk paylaştı: Bir haftada eğitimde neler yaşandı?
18:26 - Meslek lisesinde üretilen ürünler online satılacak18:19 - Borsa günü düşüşle tamamladı18:16 - Virüsten korunmak için kolonya sürdü, ehliyetine el konuldu18:07 - Hazine eylül ayında 30 milyar açık verdi18:04 - Profilo'nun kurucusu Jak Kamhi hayatını kaybetti17:59 - Vali Yerlikaya'dan yağış uyarısı: Tedbiri elden bırakmayalım
17:49 - TSK'nın yabancı ulkelere gönderilmesine ilişkin tezkere kabul edildi17:43 - Hapisten çıktığı gibi yine çaldı, yine tutuklandı17:37 - Karabük'te FETÖ'nün 'ev abisi' tutuklandı17:35 - Çeyrek altın kaç TL oldu?17:21 - Dolar 7,86 TL, Avro 9,28 TL'den günü tamamladı
17:20 - Danıştay'dan 1709 şube müdürü atamasına ilişkin çok önemli yeni karar
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş Hesaplama4/B Esaslar
ÇOK OKUNANLAR
KPSS 2020/13 tercih kılavuzu yayımlandı. Karayolları 170 personel alacak
Doktor, öğretmen, hemşire ve polis dahil 24 FETÖ gözaltısı
Bakan, kızına fabrika kurduran il müdürünü görevden aldı
Bakan Soylu: SGK uyuşturucu bağımlılarının tedavisinde rol alabilir
Virüsten korunmak için kolonya sürdü, ehliyetine el konuldu
DGS yerleştirme sonuçları açıklandı
Yüz yüze eğitim döneminde cumartesi okul mu olacak?
İkinci elde fiyat artışı ne zamana kadar sürecek? İşte cevabı
AYM, infaz düzenlemesini iptal etmedi. Başkan dahil 7 üye şerh koydu
Benzin ve motorine zam
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
iş planı 1
önce hapse atıp,sonra ona suç uydurmak 2
Teknoloji Geliştirme Bölgesi 1
Mario Götze 2
Küçük ay 1
pantolon içine yünlü giyisi giymek 2
altın şafak partisi 1
gundi 3
Girdi 3
6 ekim 2020 londonphile'ın cevabı 3
SON İLANLAR
Batman Üniversitesi Engelli İşçi Alacak
Batman Üniversitesi Eski Hükümlü İşçi Alım İlanı
Karayolları Genel Müdürlüğü sözleşmeli 170 personel alacak
İstanbul Medeniyet Üniversitesi sözleşmeli 3 bilişim personeli alacak
Yıldız Teknik Üniversitesi sözleşmeli 1 bilişim personeli alacak
İnönü Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
Tekirdağ Kapaklı Belediyesi 1 İşçi Alacak
Manisa Besot 1 İşçi Alacak
Kocaeli Kartepe Temizlik 24 İşçi Alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam