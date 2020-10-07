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Tecavüzle suçlanan ismin dokunulmazlığı kaldırıldı

TBMM Genel Kurulunda, hakkında "nitelikli cinsel saldırı" ve "tehdit" suçlamasıyla fezleke düzenlenen Bağımsız Mardin Milletvekili Tuma Çelik'in yasama dokunulmazlığı kaldırıldı.
 07 Ekim 2020 19:13
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Tecavüzle suçlanan ismin dokunulmazlığı kaldırıldı

TBMM Genel Kurulu'nda, hakkında "nitelikli cinsel saldırı" ve "tehdit" suçlamasıyla fezleke düzenlenen Bağımsız Mardin Milletvekili Tuma Çelik'in yasama dokunulmazlığı kaldırıldı.

Genel Kurul'da, daha önce HDP'den ihraç edilen Bağımsız Mardin Milletvekili Tuma Çelik'in yasama dokunulmazlığının kaldırılmasına yönelik karma komisyon raporu gündeme alındı.

Söz ve savunma talebi olmayınca rapor Genel Kurul'un oyuna sunuldu.

TBMM Başkanvekili Süreyya Sadi Bilgiç, "Mardin Milletvekili Tuma Çelik'in yasama dokunulmazlığının bu dosya için kaldırılmasına karar verilmiştir." diyerek kararı açıkladı.
Memurlar.Net
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