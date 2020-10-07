Kız çocuğunu taciz ettiği iddia edilen zanlı tutuklandı
Kocaeli'nin Darıca ilçesinde, 15 yaşındaki kız çocuğunu taciz ettiği iddiasıyla gözaltına alınan zanlı tutuklandı.
|07 Ekim 2020 19:51
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Kocaeli'nin Darıca ilçesinde, 15 yaşındaki kız çocuğunu taciz ettiği iddiasıyla gözaltına alınan zanlı tutuklandı.
Alınan bilgiye göre, E.Ö'nün yolda yürüyen kız çocuğunu taciz ettiğini gören vatandaşlar, olaya müdahale etti.
E.Ö'yü yakalayan vatandaşlar, şüpheliyi polise teslim etti.
Emniyette sağır ve dilsiz numarası yaptığı öğrenilen şüpheli, bir süre sonra ifade verdi.
Şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
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