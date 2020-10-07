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Kovid-19 hastalarının büyük bölümü sindirim sıkıntısı yaşıyor

Dünyayı etkisi altına alan ve ölümlere yol açan yeni tip koronavirüse (Kovid-19) yakalananların büyük bir kısmının sindirim sisteminden kaynaklanan ishal şikayetiyle de hastanelere başvurdukları belirtildi.
 07 Ekim 2020 20:21
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Kovid-19 hastalarının büyük bölümü sindirim sıkıntısı yaşıyor

Sağlık Bilimleri Üniversitesi (SBÜ) Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Kemalettin Aydın, AA muhabirine, koronavirüsün sindirim sistemi üzerindeki etkilerine ilişkin açıklamada bulundu.

Bağırsak sitemindeki dışkılama ve içeriğindeki su miktarının artmasının ishal olarak tanımlandığını ifade eden Aydın, viral ve bakteriyel enfeksiyonlara bağlı olarak ishalin gelişebildiğini söyledi.

Bulantı, kusma, ateş ve halsizliğin de ishalle birlikte görüldüğünü belirten Aydın, bütün viral enfeksiyonlarda olduğu gibi Kovid-19'da da ishalin aynı belirtilerle kendisini gösterdiğine dikkati çekti.

Mikrobiyolojik çalışmalarla ishalin neden kaynaklanabileceğinin kolaylıkla ayırt edilebileceğini anlatan Aydın, "Viral enfeksiyonlara bağlı gelişen ishallerle diğer bakteriyel, dizanteri form dediğimiz ishal bakteriyel enfeksiyonları bir miktar ayırmamız mümkündür. Orada laboratuvar verileri farklıdır. Kültürler, tanı testleri söz konusudur." dedi.

"Kovid-19'da ishal hastalığın 3. günü başlıyor"

Koronavirüsün belirtileri arasına, yapılan çalışmalarla ishalin de eklendiğine işaret eden Aydın, şu bilgileri aktardı:

"İlk etapta bir klinisyenin Kovid-19'a bağlı ishal ile başka viral enfeksiyonlara bağlı ishali birbirinden ayırt etmesi imkansıza yakındır. Kovid-19'da ishal var mı? İshal önemli bir tablo. Bu konuda bazı makalelerde var. Neredeyse dörtte biri sadece ishalle, sindirim sistemi şikayetleri ile başvurabiliyor. Bu dönem içerisinde hastalar, ishal oldukları zaman bu bir Kovid olabilir. O nedenle hekimlerimiz ishal şikayeti ile gelenlerde aynı zamanda Kovid-19'u da düşünüyorlar. Diğer viral enfeksiyonlarda da olabilir. Bir hekime müracaat ederek neye bağlı olduğunu öğrenmek gerekiyor."

Prof. Dr. Aydın, koronavirüs salgını öncesinde ishal şikayetiyle hastanelere başvuranlara genellikle destek tedavisi uygulandığını dile getirerek, "Pandemi nedeniyle hastanelere ishal şikayetiyle başvuranların Kovid-19 hastalığına yakalanma ihtimalleri de düşünülüyor ve onlara da test yapılıyor. İshal 10-14 günü aştıktan sonra kronik açıdan endişe duymak lazım. Kovid-19'da ise ishal, hastalığın 3 veya 4. günü başlıyor ve 5 gün sürüyor. Çok ağır bir klinik tablosu yapmıyor." bilgisini verdi.
Anadolu Ajansı
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