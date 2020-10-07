3 aylık bebek, apartman bahçesinde terk edilmiş bulundu
|07 Ekim 2020 20:40
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Olay, saat 14.00 sıralarında, Kızıltoprak Mahallesi'ndeki 904 Sokak'ta meydana geldi. Selma Meydan, yakınını ziyaret için geldiği apartmanın bahçesinde, bebek arabası içinde erkek bebek olduğunu görünce 112 Acil Çağrı Merkezi'ni aradı. Meydan'ın ihbarı üzerine binaya, Çocuk Şube Müdürlüğü ekipleri sevk edildi. Selma Meydan da ekipler gelene kadar bebeğin bezini değiştirip, bakımını yaptı. Kısa sürede gelen ekipler, bebek arabası içinde terk edilen bebeğin yanında biberon ve evlilik cüzdanı buldu. 3 aylık olduğu değerlendirilen erkek bebek, kontrol için sağlık ekiplerince ambulansla Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürüldü. Polis, bebeğin anne ve babasına ulaşmak için çalışma başlattı.
Bebeği, kendisine ziyarete gelen akrabasının bulduğunu söyleyen Esma Alkan, "Terk edilmiş bebek olduğunu öğrenince hemen aşağı indim. Bebek, arabası içinde ağlıyordu. Bebek arabası içine bırakmışlar; yanında çantası, bezi ve kıyafetleri ile evlilik cüzdanı vardı. Unutulduğunu zannetmiyorum. Hemen polisi ve sağlık ekiplerini aradık. Gelen ekiplere teslim ettik" dedi.
BEBEĞİN BABASI BULUNDU
Antalya'da bir apartmanın bahçesine terk edilen 3 aylık bebek, İl Emniyet Çocuk Şube Müdürlüğü ekiplerince gözetim altına alındıktan kısa bir süre sonra polis ailesinin kimliğini tespit etti. B.E. bebeğin babası Müslüm Arpağ'a (33) ulaşan polis, ifadesi için Emniyet Müdürlüğü'ne çağırdı. Kısa sürede polis merkezine gelen Arpağ, 3 aylık oğlu B.E.'nin Kazak annesi Madina Ganiyeva (31) ile beraber olduğunu, terk edildiğinden haberinin olmadığını söyledi. Arpağ, oğlunu terk eden Kazak eşinden şikayetçi oldu. Bebek, yapılan kontrollerin ardından savcılık talimatıyla babasına teslim edildi.
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