1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Ali Edizer'e Mesut Yılmaz'a hakaretten suç duyurusu

Mesut Yılmaz'ın avukatı Erden Arısoy ve ANAP Platformu üyeleri, GATA Başhekim Yardımcılığı görevinden alınan Ali Edizer hakkında eski Başbakan Mesut Yılmaz'a yönelik sözleri nedeniyle zincirleme suç duyurusunda bulunmaya hazırlanıyor.
 07 Ekim 2020 20:53
+Aa- Yazdır
Ali Edizer'e Mesut Yılmaz'a hakaretten suç duyurusu

Türk Medeni Kanunu'nu hedef alarak erkeklere "İkinci eş alın" önerisinde bulunduktan sonra GATA Başhekim Yardımcılığı görevinden alınan Ali Edizer hakkında, eski başbakan Mesut Yılmaz'ın avukatı Erden Arısoy ve ANAP Platformu üyeleri perşembe günü zincirleme suç duyurusunda bulunacak.

ANAP PLATFORMU ÜYELERİ DE SUÇ DUYURUSUNDA BULUNACAK

ANAP Platformu üyeleri de, yarın saat 14.00'de tüm Türkiye'de, savcılıklara, Yılmaz'ın Avukatı Erden Arısoy'un hazırladığı dilekçeyi vererek Edizer hakkında "Tehdit, Nefret ve Ayrımcılık, Hakaret, Halkı Kin ve Düşmanlığa Tahrik Veya Aşağılama" suçlarından işlem yapılmasını isteyecek.

DİLEKÇEDE "KİN VE DÜŞMANLIĞA TAHRİK" SUÇLAMASI YÖNELTİLDİ

Suç duyurusu dilekçesinde Edizer'in paylaşımlarında "Mesut Yılmaz'ı imam hatiplilere cephe almış bir din düşmanı kisvesine bürümek sureti ile halkı Mesut Yılmaz ve dönemin devlet yöneticilerine karşı kin ve düşmanlığa tahrik ettiği" belirtildi.

Suç duyurusunda dikkat çeken bazı bölümler şöyle:

"Sn. Mesut Yılmaz, Turgut Özal kabinesinin ülkemizi dış dünyaya açan kadronun içinde yer alan, Cumhuriyetin ideallerini, milletin ve devletin değerlerini müştereken koruyan, milliyetçi muhafazakar kesimlerin seçmen desteğiyle dört eğilimin kendisini temsil ettiği Anavatan Partisi'nin Genel Başkanlığını ve Türkiye Cumhuriyeti 'nin 21. Başbakanı olarak görev yapmış bulunan kıymetli bir siyaset insanıdır. Kendisinin sağlık sorunları yaşadığı bir dönemde ne hukuk, ne geleneklerimiz ne de genel anlamda toplum inançlarıyla tümünü inkar eden bir surette ölmesini ve gasilhane muamelesi üzerinden kendisine çirkin hakaretlerde bulunulması, üstelik bu ifadelerin bir hekim tarafından onbinlerce insana sosyal medya aracılığıyla iletilerek kendisinin döneminde doğmamış çocuklara dahi nefret aşılayacak surette hedef göstermesi evrensel anlamda kabul edilemez niteliktedir.

Türkiye Cumhuriyeti'nde bir kez tek başına, bir kez koalisyon ortağı olarak ülkeyi yönetmiş, yüzbinlerce üyesi, milyonlarca seçmeni olmuş bir siyasi partinin genel başkanı olmuş ve Başbakanlık yapmış Sayın Mesut Yılmaz'a karşı kullanılan onur kırıcı ifadeler; parti organlarında görev yapmış eski bir partili, oy vermiş bir seçmen ve bir vatandaş olarak tarafımı ziyadesiyle incitmiş ve manevi olarak yaralamıştır."

Tepki çeken sözler sonrası GATA Başhekim Yardımcısı görevden alındı Sağlık Bilimleri Üniversitesinden 'Ali Edizer' açıklaması
Memurlar.Net
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
123456789101112131415Tümü
İLGİLİ HABERLER
Bodrum'da vatandaşlardan 'yüksek su faturası' tepkisi
07 Ekim 2020 21:54		 Bir araç kiraladı, patronken işçi durumuna düştü
07 Ekim 2020 21:35
3 aylık bebek, apartman bahçesinde terk edilmiş bulundu
07 Ekim 2020 20:40		 Didim'de su altında 5 bin yıllık liman bulundu
07 Ekim 2020 20:32
Eylül ayında en çok Bakan Fahrettin Koca konuşuldu
07 Ekim 2020 20:24		 Meteorolojiden 5 ilimiz için sağanak uyarısı
07 Ekim 2020 19:45
Profilo'nun kurucusu Jak Kamhi hayatını kaybetti
07 Ekim 2020 18:04		 Şehit savcı Mehmet Selim Kiraz'ın anısına öykü ve deneme yarışması
07 Ekim 2020 15:42
Kapalı Maraş, 46 yılın ardından yarın açılmaya hazırlanıyor
07 Ekim 2020 15:26		 Bu ilde maskesini doğru takanlar parayla ödüllendiriliyor
07 Ekim 2020 14:49
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
22:03 - 100-2000 bursiyerlerine yönelik araştırma görevlisi ilanları yayınlanmaya başladı22:00 - İBB'nin peyzaj yerine resimli duvar çalışmasına hem övgü hem tepki!21:54 - Bodrum'da vatandaşlardan 'yüksek su faturası' tepkisi21:53 - Maske kullanımı ne zaman sona erecek?21:44 - HDP'li meclis üyelerinin de bulunduğu 9 kişi tutuklandı21:35 - Bir araç kiraladı, patronken işçi durumuna düştü
21:33 - Türkiye'nin S-400 hamlesi ABD'yi rahatsız etti21:19 - Bilim Kurulu toplantısının ardından aşı açıklaması21:18 - Oracle, Google'ı hırsızlıkla suçluyor21:11 - AOÇ arazisindeki imar plan değişiklikleri iptal edildi21:07 - Milli Eğitim Bakanı Selçuk'tan 'köy okulları' açıklaması21:05 - İstanbul'da vatandaşlar yağmura hazırlıksız yakalandı
21:01 - 81 ilde nöbetçi yurt sistemine geçildi20:58 - FETÖ üyeliğinden aranan 2 kişi yakalandı20:57 - Denizi kirleten gemiye 1,3 milyon lira ceza kesildi20:53 - Ali Edizer'e Mesut Yılmaz'a hakaretten suç duyurusu20:47 - Bakan Soylu: Gereğini yapın, suçu benim haneme yazın
20:43 - Eğlenirken vücudun kalkanı bağışıklığı da güçlendirin
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş Hesaplama4/B Esaslar
ÇOK OKUNANLAR
KPSS 2020/13 tercih kılavuzu yayımlandı. Karayolları 170 personel alacak
Doktor, öğretmen, hemşire ve polis dahil 24 FETÖ gözaltısı
Bakan, kızına fabrika kurduran il müdürünü görevden aldı
Virüsten korunmak için kolonya sürdü, ehliyetine el konuldu
Bakan Soylu: SGK uyuşturucu bağımlılarının tedavisinde rol alabilir
İkinci elde fiyat artışı ne zamana kadar sürecek? İşte cevabı
DGS yerleştirme sonuçları açıklandı
Yüz yüze eğitim döneminde cumartesi okul mu olacak?
Benzin ve motorine zam
Vaka sayıları açıklandı: Ağır hasta sayısının düşüş eğilimi başladı
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
tavır takınmak 1
Küçük ay 1
Eşini yazar yaptı,ifşa edenleri sözlükten atması 11
Kredibilite 1
Muhkem 1
pardus 2
İrtifak Hakkı 1
kevin mirallas 1
kuşkonmaz çiçeği 1
Frank Herbert's Dune 1
SON İLANLAR
Batman Üniversitesi Engelli İşçi Alacak
Batman Üniversitesi Eski Hükümlü İşçi Alım İlanı
Karayolları Genel Müdürlüğü sözleşmeli 170 personel alacak
İstanbul Medeniyet Üniversitesi sözleşmeli 3 bilişim personeli alacak
Yıldız Teknik Üniversitesi sözleşmeli 1 bilişim personeli alacak
İnönü Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
Tekirdağ Kapaklı Belediyesi 1 İşçi Alacak
Manisa Besot 1 İşçi Alacak
Kocaeli Kartepe Temizlik 24 İşçi Alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam