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Denizi kirleten gemiye 1,3 milyon lira ceza kesildi

Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca, İstanbul Tuzla'da denizi kirlettiği tespit edilen gemiye Çevre Kanunu uyarınca 1 milyon 361 bin 529 lira idari yaptırım uygulanacağı bildirildi.
 07 Ekim 2020 20:57
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Denizi kirleten gemiye 1,3 milyon lira ceza kesildi

Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca, İstanbul Tuzla'da denizi kirlettiği tespit edilen gemiye Çevre Kanunu uyarınca 1 milyon 361 bin 529 lira idari yaptırım uygulanacağı bildirildi.

Bakanlığın Twitter hesabından yapılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"İstanbul Tuzla'da deniz denetim uçağı ile tespit edilen kirliliğe yönelik Bakanlık ekiplerimizce yapılan incelemeler neticesinde kirliliğe sebep olan gemi belirlenmiştir. İlgililere Çevre Kanunu uyarınca 1 milyon 361 bin 529 lira idari yaptırım uygulanacaktır."
Anadolu Ajansı
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