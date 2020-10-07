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İstanbul'da vatandaşlar yağmura hazırlıksız yakalandı

İstanbul'da beklenen sağanak yağış akşam saatlerinde hafif hafif etkisini göstermeye başladı. Bir anda kısa süreli bastıran yağışa sokakta yakalanan vatandaşlar, bina altına ve saçakların altına girerek korunmaya çalıştı.
 07 Ekim 2020 21:05
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İstanbul'da beklenen sağanak yağış akşam saatlerinde hafif hafif etkisini göstermeye başladı. Bir anda kısa süreli bastıran yağışa sokakta yakalanan vatandaşlar, bina altına ve saçakların altına girerek korunmaya çalıştı.

Meteoroloji Genele Müdürlüğü, İstanbul'da yarından itibaren sağanak yağışın etkili olacağını açıklayarak vatandaşların dikkatli olması konusunda uyarmıştı. İstanbul'da beklenen sağanak yağış akşam saatlerinde hafif hafif etkisini göstermeye başladı. Bir anda bastıran kısa süreli yağışa sokakta yakalanan vatandaşlar ıslanmaktan kurtulamadı. Bazı vatandaşlar ıslanmamak için koşar adımlarla binaların saçaklarına saklanmaya çalışırken, bazıları ise yoluna devam etti. Taksim Meydanı'nda da etkili olan yağış nedeniyle vatandaşlar Kızılay çadırının altında yağışın dinmesini bekledi.

Öte yandan, Şirinevler Meydanı'nda yetkililerin uyarılarına rağmen vatandaşların korona virüs tedbirlerine uymadıkları görüldü. Meydanda yürüyen bazı vatandaşların maske takmadığı, bazılarının ise maskeyi çenesinin altına çektiği gözlendi.
İhlas Haber Ajansı
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