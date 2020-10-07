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Milli Eğitim Bakanı Selçuk'tan 'köy okulları' açıklaması

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, köy okullarının, öğrenci sayısına bakılmaksızın velilerin tercihine bağlı olarak açık kalacağını belirtti.
 07 Ekim 2020 21:07
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Milli Eğitim Bakanı Selçuk'tan 'köy okulları' açıklaması

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, köy okullarının tüm kademelerde yüz yüze eğitime başlayacağını hatırlattı.

Ziya Selçuk, "Öğrenci sayısına bakılmaksızın köy okulları, velilerimizin tercihine bağlı olarak açık kalacak. Benim de okuduğum köy okullarımız, eğitimin gözbebeğidir." ifadelerini kullandı.
Memurlar.Net
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