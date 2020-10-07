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Oracle, Google'ı hırsızlıkla suçluyor

ABD'li teknoloji şirketi Oracle'ın, Google aleyhine Android işletim sisteminde Java yazılım platformunun kullanılması nedeniyle açtığı fikri mülkiyet davası, Yüksek Mahkeme'de görülmeye başlandı
 07 Ekim 2020 21:18
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Oracle, Google'ı hırsızlıkla suçluyor

ABD'li teknoloji şirketi Oracle'ın, Google aleyhine Android işletim sisteminde Java yazılım platformunun kullanılması nedeniyle açtığı fikri mülkiyet davası, Yüksek Mahkemede görülmeye başlandı.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle çevrimiçi olarak görülen davada, Google'ın avukatları, 2007'de cep telefonları için bir işletim sistemi olarak geliştirilen Android'i hazırlarken milyonlarca satır yeni bilgisayar kodu yazıldığını, yazılım tabanı olarak kullanılan Java'dan ise yalnızca 11 bin 330 satır kod kullanıldığını belirterek, fikri mülkiyet iddiasının haksız olduğunu savundu.

Java'nın bir açık platform, bir Uygulama Programlama Arayüzü (API) olduğunu vurgulayan Google tarafı, açık platformlardaki kök kodları kullanmanın bilgisayar ve yazılım endüstrisi içinde yaygın bir uygulama olduğunu, bunun fikri mülkiyet kapsamında sayılamayacağını ileri sürdü.

Ayrıca Oracle, kodun kendine ait kısmı için telif hakkı talep ediyor.

MAHKEME, 2010'DAKİ DAVADA GOOGLE'I HAKLI BULMUŞTU

Oracle'ın 2010'da Kaliforniya Kuzey Bölge Mahkemesine açtığı davada, mahkeme Google'ı haklı bulmuştu.

Oracle, kararı temyize götürmüş, Temyiz Mahkemesi 9 Mayıs 2014'te verdiği kararda, API'lerin telif hakkı kapsamına girdiğine hükmetmişti.

Temyiz sürecinin ardından Google, davayı ABD Yüksek Mahkemesine taşımıştı.
Anadolu Ajansı
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