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Bir araç kiraladı, patronken işçi durumuna düştü

Denizli'de, bir araç kiralama firmasından 1,5 yıl boyunca otomobil kiralayan Sabri Akdeniz, borcu olmamasına rağmen verdiği boş senet işleme konularak dolandırıldığını iddia etti. Yüzbinlerce liralık zararından dolayı patronken işçi durumuna düştüğünü ileri süren Akdeniz, kendisi gibi çok sayıda mağdurun daha bulunduğunu savundu.
 07 Ekim 2020 21:35
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Bir araç kiraladı, patronken işçi durumuna düştü

Denizli'de, bir araç kiralama firmasından 1,5 yıl boyunca otomobil kiralayan Sabri Akdeniz, borcu olmamasına rağmen verdiği boş senet işleme konularak dolandırıldığını iddia etti. Yüzbinlerce liralık zararından dolayı patronken işçi durumuna düştüğünü ileri süren Akdeniz, kendisi gibi çok sayıda mağdurun daha bulunduğunu savundu.

Denizli'de, bir araç kiralama firmasından 1,5 yıl boyunca otomobil kiralayan ve düzenli olarak ödemelerini yapan Sabri Akdeniz, arada oluşan samimiyetten dolayı firmaya 30 bin TL değerinde bir otomobil ile 35 bin TL değerindeki çeki borç olarak verdi. Daha sonra firma sahibiyle aralarında oluşan sıkıntıların büyümesi sonucu, verdiği boş senedin işleme konularak dolandırıldığını öne sürdü. Arazisi icra yoluyla satılan ve diğer tüm malı varlığına da haciz konulan Akdeniz, mağduriyetinin giderilmesi için yetkililerden yardım talep etti.

Araç kiralama firması sahibi tarafından tehdit edildiğini, verdiği senetlerin altı yırtılarak başkasının adına doldurduğunu ve firma sahibi tarafından işleme koyulduğunu iddia eden Sabri Akdeniz, "1.5 sene boyunca ben araç kiraladım. Bu araç kiralama süresi boyunca bu şahsa ödemelerini düzenli bir şekilde yaptım. Fakat aradaki samimiyetten dolayı ihtiyacı olduğundan ben buna 35 bin TL'lik bir çek verdim ve bunun yanında 30 bin TL değerindeki aracımı verdim. Paramı istediğimde bana ödeme yapmadı ve icra yoluyla alacağımı söylediğimde ise 'Asıl ben icraya vermeye başlarsam sen görürsün' diye tehdit etti. Bir süre sonra ise hiç tanımadığım ve bir iş yerinde işçi olarak çalıştığım kişi adına bu senetler işleme konulmaya başlandı" dedi.

"Asgari ücret maaşla çalışan şahsın üzerinden işlem yapıyor"

Asgari ücretle çalışan şahsı tanımadığını belirten Akdeniz, "Bu şahıssı kesinlikle tanımıyorum ve herhangi ticaretim olmamıştır. Senedin üzeri 170 bin TL şeklinde doldurarak, asgari ücret maaşla çalışan şahsın üzerinden işlem yapıyor ve bunlar satılıyor. Diğer senetleri düzenleyip bu senetti de işleme koyarak mallarım üzerine haciz konuluyor. Şuan evimin satışı için işlem yapıldı. Ben bu şahıslardan şikayetçiyim. Savcılıktan suç duyurusunda bulundum ve bütün delillerimi sundum. 1,5 senedir hiç bir işlem yapılmadı. Ben tüm bu deliller, ses kayıtları ve dokümanları toparlayarak suç duyurusunda bulundum. Halen işlem yapılmadı, bu konuda adalet istiyorum" diye konuştu.

"Başka mağdurlar da var"

Yakalık olarak 230 bin TL değerinde bahçesinin 170 bin TL'ye haciz yoluyla satıldığını kaydeden Akdeniz, şöyle konuştu:

"Benim gibi 4 veya 5 kişinin senet örnekleri var ve bunları da savcılığa sundum. Açığa verilen senetleri kendi alacağımı almak için işlem yaptığımda bu senetlerin altından yırtarak 170 bin TL doldurarak savcılığa veriliyor. Oradan da icra yoluyla satış yapıldı. Bütün satış ve evraklar bu şahıslar üzerinden vekaleten yapıp insanları bu şekilde dolandırdığını biliyorum. Şuanda benim malım olarak 230 bin TL zaman aşımıyla beraber senetler işleme konuldu. Bir tane 300 bin TL değerinde bahçem 170 bin TL'ye icra yoluyla satıldı ve şuanda evim satışta ve araçlarım bağlı"

Başına gelen dolandırıcılık olayı yüzünden işveren iken işçi durumuna düştüğünü ileri süren Sabri Akdeniz'in yönelttiği suçlamaların tarafı olan araç kiralama firması yetkilileri ile senetlerin adı üstünden işleme konulduğu asgari ücretli çalışan işçi ise her hangi bir açıklama yapmadı.
İhlas Haber Ajansı
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