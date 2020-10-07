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Bodrum'da vatandaşlardan 'yüksek su faturası' tepkisi

Muğla'nın turizm cenneti ilçesi Bodrum'da az su tüketimine rağmen gelen yüksek faturalar Bodrumluların tepkisine neden oldu. Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras, faturalardaki hatanın 'ilçe belediyesi katı atık toplama-taşıma bedeli'nin hata sonucu, bilgisayarda aylık değil, yıllık katsayı üzerinden hesaplanmasından kaynaklandığını belirtip, 5 Ekim itibariyle iptal edilen tüm okumalara yeniden tahakkuk oluşturulduğunu söyledi.
 07 Ekim 2020 21:54
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Bodrum'da vatandaşlardan 'yüksek su faturası' tepkisi

Bodrum'da küçük bir işletmeye 14 lira 30 kuruşluk su kullanmasına rağmen 2 bin 153 lira fatura gönderildi. Faturada, içme suyu bedeli 14 lira 30 kuruş, atık su bedeli ise 24 lira 12 kuruş olarak yer aldı. Faturayı yüksek gösterenin ise 1788 lira 80 kuruşluk 'ilçe belediyesi katı atık toplama-taşıma bedeli' olduğu dikkati çekti. Çeşitli vergilerin de eklenmesiyle faturanın 2 bin 153 liraya yükseldiği görüldü. İşletme sahibi, faturayı sosyal medyadan paylaşıp, tepkisini dile getirdi.

'KURUMLAR VATANDAŞLARI MAĞDUR ETMEYECEK ÇÖZÜMLER GELİŞTİRMELİ'

Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Mühendislik Fakültesi, İnşaat Mühendisliği Bölümü Su Kaynakları Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Doç. Dr. Ceyhun Özçelik, su faturaları üzerinden toplanan katı atık toplama ücretlerinde astronomik rakamlarla karşılaşıldığını bu durumun normal olmadığını ve düzeltilmesi gerektiğini söyledi. Su faturalarıyla sadece su ücreti toplanması gerektiğine dikkati çeken Özçelik, "Su ücretleri, su sağlanması ve uzaklaştırılmasıyla ilgili yatırımları karşılayacak biçimde olmalıdır. İçme suyu ücretleri üzerinde birçok kalem ve vergiler söz konusu. Bu ücretler su tüketimi az da olsa faturaları yukarı seviyelere çıkarıyor. 15 liralık bir faturanın 2 bin lira çıkması vatandaşın yeterli ve temiz suya erişimini engelleyecek niteliktedir. Gözlemlerime göre bu durumda birçok fatura söz konusudur. Teknik bir hata varsa derhal düzeltilmelidir. Belediyelerimiz katı atık toplama ücretlerini en aza indirecek mekanizmaları geliştirmelidirler. Söz konusu durum, faturaların doğruluğu üzerindeki denetim mekanizmalarının yeterli olmadığını gösteriyor. Kurumlarımızın özveriyle, vatandaşlarımızı mağdur etmeyecek çözüm alternatiflerini geliştirmeleri gerekiyor" dedi.

BELEDİYEDEN 'BİLGİSAYAR HATASI' AÇIKLAMASI

Bodrum Belediyesi'nden konuyla ilgili yapılan açıklamada, faturalara yansıyan yüksek miktarlardaki 'ilçe belediyesi katı atık toplama-taşıma bedeli'nin bilgisayar hatasından kaynaklandığına dikkat çekildi. Açıklamada, gönderilen hatalı faturalar tahsil edilmeyip, yerine yeni faturalar gönderileceği belirtildi.

'VERİ GİRİŞİ AYLIK KAT SAYI YERİNE YILLIK KAT SAYI ÜZERİNDEN YAPILMIŞ'

CHP'li Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras da ekim ayı Belediye Meclis toplantısında konuya ilişkin açıklamada bulunup, "Evsel katı atık yönetimine istinaden, 2019 yılı ekim ayı meclisimizde Evsel Katı Atık Tarife raporu kabul edilmiş, Büyükşehir Belediye Meclisi'nde onaylanmıştı. 2020 yılı mart ayında başlayan salgın nedeniyle bu tarifelerde bazı veri girişleri yapılamadı. Genel olarak veri girişi yapılmayanlar iş yeriydi. Bu girişler, MUSKİ Genel Müdürlüğü'nün bilgisayar sistemine, Bodrum Belediyesi tarafından yapılıyor. Bu veri girişleri yapılırken, sehven, aylık katsayı üzerinden yapılması gereken veri girişi yıllık katsayı üzerinde yapılmıştır. Örneğin, 4A tipi olarak adlandırdığımız restoran, yeme içme ve eğlence mekanları ile 4B tipi büfe, market, toptan ve perakende satış yerleri, metrekare üzerinden ücretlendirilmektedir. Yıllık katsayısı 12.08 olan 4A'ların tarifesi, 12 aya bölünüp, metrekare ile çarpılması gerekirken, doğrudan katsayı ile çarpılmış ve yıllık hesaplanmış. Bu durum, 1 Ekim'den itibaren başlayan sayaç okumalarında tahakkuklandırılmış" dedi.

Hatanın tespit edilmesinin ardından tüm sayaç okumalarının iptal edildiğine dikkati çeken Başkan Aras, "5 Ekim itibariyle iptal edilen tüm okumalara yeniden tahakkuk oluşturulacak şekilde doğru girişler yapılmıştır. 1 Ekim itibariyle yapılan okumaların vadesi 20 Kasım olarak tahakkuklandırılıyor. Dolayısıyla otomatik ödeme talimatı veren kişilerden herhangi bir tahsilat yapılması söz konusu değildir" diye konuştu.
DHA
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