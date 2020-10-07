İBB'nin peyzaj yerine resimli duvar çalışmasına hem övgü hem tepki!
İBB Sözcüsü Murat Ongun sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, yıl kenarlarındaki yüksek maliyetli peyzaj çalışmalarına son verildiğini bunun yerine renkli duvar çalışması yapılacağını açıkladı. Ongun'un takipçilerinin bir kısmı yüksek maliyeti nedeniyle yeni uygulamayı doğru bulurken bir kısmı ise yapılan çalışmanın sanat diye gösterilmesine tepki gösterdi ve peyzajların sadece görüntü için değil egzos emisyonu içinde yapıldığını belirtti.
|07 Ekim 2020 22:00
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İBB Sözcüsü Murat Ongun, yol kenarlarındaki duvarlara uygulanacak yeni çalışmayı
açıkladı. Ongun, peyzaj çalışmalarına yüksek maliyetleri nedeniyle devam edilmeyeceğini
bunun yerini sanatçı tuvallerinin alacağını açıkladı.
Ancak Ongun'un bu açıklamasına hem övgü hem tepki tepki gösterdi. Uygulamayı doğru bulunlar, peyzaj çalışmalarının yüksek maliyetine, su maliyetine dikkat çekti.
Kimi takipçiler ise yapılan çalışmaya sanat denilemeyeceğini, peyzajların sadece görsellik için değil egzoz emisyonu için de yararlı olduğuna dikkat çekti.
İŞTE MURAT ONGUN'UN PAYLAŞIMINA GELEN TEPKİLER
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