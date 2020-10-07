100-2000 bursiyerlerine yönelik araştırma görevlisi ilanları yayınlanmaya başladı
|07 Ekim 2020 22:03
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Bilindiği üzere, 2 sayılı Genel Kadro ve Usulü Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 11 inci maddesi uyarınca, 28 Temmuz 2020 tarihli Cumhurbaşkanı Kararı ile "öncelikli alanlarda araştırma görevlisi kadrosunda lisansüstü eğitim yaptırılması amacıyla 500 adet" atama izninin dağılımını yapmaya Yükseköğretim Kurulu yetkili kılınmıştır.
Öte yandan, Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı tarafından geçtiğimiz haftalarda üç aşamalı "YÖK-Gelecek" projesi hakkında açıklama yapılarak, bu aşamalardan birisinin de "Öncelikli "Alanlarda Araştırma Görevlisi İstihdamı" olduğu ifade edilmişti.
Bu doğrultuda, YÖK tarafından üniversitelere tahsis edilen atama izinleri doğrultusunda, "Öncelikli Alanlarda Araştırma Görevlisi İstihdamı" projesi kapsamında ilanlar verilmeye başlandı. Yakın tarihte, Gaziantep Üniversitesi ve Atatürk Üniversitesi tarafından araştırma görevlisi kadrolarına başvurular başladı.
Gaziantep Üniversitesi öncelikli alım ilanına ulaşmak için TIKLAYINIZ.
Atatürk Üniversitesi öncelikli alım ilanına ulaşmak için TIKLAYINIZ.
Söz konusu ilanların özel şartları incelendiğinde, YÖK tarafından belirlenen öncelikli alanlarda doktora yapan adayların yalnızca başvurusuna imkan verecek şekilde düzenlendiği görülmektedir. Tematik alanlarda doktora yapan kişilerin müracaatları sonucunda yapılacak SÖZLÜ sınav neticesinde adaylar üniversitelere atanmaya hak kazanacaktır.
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