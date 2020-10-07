Mardin'de PKK'lı terörist güvenlik güçlerine teslim oldu
İçişleri Bakanlığı, Mardin'de bir teröristin güvenlik güçlerine teslim olduğunu bildirdi.
|07 Ekim 2020 22:41
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İçişleri Bakanlığı, Mardin'de bir teröristin güvenlik güçlerine teslim olduğunu bildirdi.
Bakanlıktan yapılan açıklamada, yürütülen başarılı ikna çalışmaları sonucu terör örgütü PKK'da çözülmelerin devam ettiği, Iğdır Jandarma Komutanlığınca yürütülen ikna çalışmaları neticesinde Suriye'de faaliyet yürüten bir teröristin Mardin'de güvenlik güçlerine teslim olduğu belirtildi.
Açıklamada, teslim olan teröristle birlikte 1 Ocak'tan bu yana sadece ikna yoluyla teslim olan örgüt mensubu sayısının 174'e yükseldiği kaydedildi.
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