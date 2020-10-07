Cumhurbaşkanı Erdoğan yurda döndü
|07 Ekim 2020 22:50
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, günübirlik çalışma ziyareti kapsamında gittiği Kuveyt ve Katar temaslarını tamamlayarak yurda döndü.
Cumhurbaşkanı Erdoğan ile beraberindeki heyeti taşıyan özel uçak "TUR", saat 22.30'da Atatürk Havalimanı'na indi.
Erdoğan'ı havalimanında İstanbul Valisi Ali Yerlikaya ile diğer yetkililer karşıladı.
Erdoğan ile Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Kasapoğlu, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, MİT Başkanı Hakan Fidan, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun ve Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın da yurda döndü.
- Kuveyt ve Katar ziyaretleri
Cumhurbaşkanı Erdoğan, öğle saatlerinde gittiği Kuveyt'te geçen hafta hayatını kaybeden Sabah el-Ahmed el-Cabir es-Sabah'tan sonra görevi devralan Kuveyt Emiri Şeyh Nevvaf el-Ahmed el-Cabir es-Sabah ile görüşerek, taziyelerini iletti.
Ardından beraberindeki heyetle Katar'a geçen Erdoğan, Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamed Al Sani ile bir araya geldi.
Başkent Doha'daki Deniz Sarayı'nda 1 saat 10 dakika süren baş başa görüşmenin ardından Erdoğan ve Al Sani çalışma yemeğine katıldı.
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