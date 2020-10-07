1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Cumhurbaşkanı Erdoğan yurda döndü

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, günübirlik çalışma ziyareti kapsamında gittiği Kuveyt ve Katar temaslarını tamamlayarak yurda döndü.
 07 Ekim 2020 22:50
+Aa- Yazdır
Cumhurbaşkanı Erdoğan yurda döndü

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, günübirlik çalışma ziyareti kapsamında gittiği Kuveyt ve Katar temaslarını tamamlayarak yurda döndü.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile beraberindeki heyeti taşıyan özel uçak "TUR", saat 22.30'da Atatürk Havalimanı'na indi.

Erdoğan'ı havalimanında İstanbul Valisi Ali Yerlikaya ile diğer yetkililer karşıladı.

Erdoğan ile Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Kasapoğlu, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, MİT Başkanı Hakan Fidan, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun ve Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın da yurda döndü.

- Kuveyt ve Katar ziyaretleri

Cumhurbaşkanı Erdoğan, öğle saatlerinde gittiği Kuveyt'te geçen hafta hayatını kaybeden Sabah el-Ahmed el-Cabir es-Sabah'tan sonra görevi devralan Kuveyt Emiri Şeyh Nevvaf el-Ahmed el-Cabir es-Sabah ile görüşerek, taziyelerini iletti.

Ardından beraberindeki heyetle Katar'a geçen Erdoğan, Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamed Al Sani ile bir araya geldi.

Başkent Doha'daki Deniz Sarayı'nda 1 saat 10 dakika süren baş başa görüşmenin ardından Erdoğan ve Al Sani çalışma yemeğine katıldı.
Anadolu Ajansı
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
1 Yorum yapıldı
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
123456789101112131415Tümü
İLGİLİ HABERLER
Afganistan uyruklu kişinin tedavi edilmediği iddiasına yalanlama
07 Ekim 2020 23:14		 Hobi bahçelerinin kaldırılması teklifi TBMM'de görüşülüyor
07 Ekim 2020 22:51
S-400'leri taşıyan ikinci konvoy Samsun'dan geçti
07 Ekim 2020 22:37		 Türkiye'nin S-400 hamlesi ABD'yi rahatsız etti
07 Ekim 2020 21:33
Milli Eğitim Bakanı Selçuk'tan 'köy okulları' açıklaması
07 Ekim 2020 21:07		 Bakan Soylu: Gereğini yapın, suçu benim haneme yazın
07 Ekim 2020 20:47
İYİ Parti, HDP ve CHP'nin önerileri kabul edilmedi
07 Ekim 2020 20:28		 Stoltenberg: Türkiye ve Yunanistan'ı bir araya getirmeyi başardık
07 Ekim 2020 19:47
Vaka sayıları açıklandı: Ağır hasta sayısının düşüş eğilimi başladı
07 Ekim 2020 19:25		 Tecavüzle suçlanan ismin dokunulmazlığı kaldırıldı
07 Ekim 2020 19:13
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
23:39 - Almanya-Türkiye maçında gol düellosu23:32 - Konya'daki şeker fabrikasında yangın çıktı23:22 - Ceza olsun diye çocuğunu eve zincirlemişti! Karar verildi23:18 - Dünyada iki tane var, Yozgat'takinin kapısına kilit vuruldu23:14 - Afganistan uyruklu kişinin tedavi edilmediği iddiasına yalanlama22:51 - Hobi bahçelerinin kaldırılması teklifi TBMM'de görüşülüyor
22:50 - Cumhurbaşkanı Erdoğan yurda döndü22:41 - Mardin'de PKK'lı terörist güvenlik güçlerine teslim oldu22:37 - S-400'leri taşıyan ikinci konvoy Samsun'dan geçti22:21 - Teröristin sağ kolu Diyarbakır barosuna kayıtlı avukat çıktı22:03 - 100-2000 bursiyerlerine yönelik araştırma görevlisi ilanları yayınlanmaya başladı22:00 - İBB'nin peyzaj yerine resimli duvar çalışmasına hem övgü hem tepki!
21:54 - Bodrum'da vatandaşlardan 'yüksek su faturası' tepkisi21:53 - Maske kullanımı ne zaman sona erecek?21:44 - HDP'li meclis üyelerinin de bulunduğu 9 kişi tutuklandı21:35 - Bir araç kiraladı, patronken işçi durumuna düştü21:33 - Türkiye'nin S-400 hamlesi ABD'yi rahatsız etti
21:19 - Bilim Kurulu toplantısının ardından aşı açıklaması
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş Hesaplama4/B Esaslar
ÇOK OKUNANLAR
KPSS 2020/13 tercih kılavuzu yayımlandı. Karayolları 170 personel alacak
Doktor, öğretmen, hemşire ve polis dahil 24 FETÖ gözaltısı
Bakan, kızına fabrika kurduran il müdürünü görevden aldı
Virüsten korunmak için kolonya sürdü, ehliyetine el konuldu
İkinci elde fiyat artışı ne zamana kadar sürecek? İşte cevabı
Bakan Soylu: SGK uyuşturucu bağımlılarının tedavisinde rol alabilir
DGS yerleştirme sonuçları açıklandı
Benzin ve motorine zam
Yüz yüze eğitim döneminde cumartesi okul mu olacak?
Vaka sayıları açıklandı: Ağır hasta sayısının düşüş eğilimi başladı
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
Mikroplastik 1
ekşi sözlük 1
kevin mirallas 1
pardus 2
telaşa düşmek 1
Yatırım Fonları 1
Haçapuri 1
Vergi Matrahı 1
Papa Francis 1
Cüneyt Özdemir'den İmamoğlu'nu kızdıran soru 1
SON İLANLAR
Batman Üniversitesi Engelli İşçi Alacak
Batman Üniversitesi Eski Hükümlü İşçi Alım İlanı
Karayolları Genel Müdürlüğü sözleşmeli 170 personel alacak
İstanbul Medeniyet Üniversitesi sözleşmeli 3 bilişim personeli alacak
Yıldız Teknik Üniversitesi sözleşmeli 1 bilişim personeli alacak
İnönü Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
Tekirdağ Kapaklı Belediyesi 1 İşçi Alacak
Manisa Besot 1 İşçi Alacak
Kocaeli Kartepe Temizlik 24 İşçi Alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam