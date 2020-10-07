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Dünya'da iki tane var, Yozgat'takinin kapısına kilit vuruldu

Yozgat'ın Sarıkaya ilçesinde günümüze mimari özelliğini kaybetmeden gelen 2 bin yıllık Roma hamamında 3 yıl önce başlatılan kamulaştırma ve kurtarma çalışmaları durdu. Dünyada sadece iki tane bulunan kral hamamının çevresi tel örgüyle sarılarak kapısına kilit vuruldu.
 07 Ekim 2020 23:18
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Dünya'da iki tane var, Yozgat'takinin kapısına kilit vuruldu

Yozgat'ın Sarıkaya ilçesinde günümüze mimari özelliğini kaybetmeden gelen 2 bin yıllık Roma hamamında 3 yıl önce başlatılan kamulaştırma ve kurtarma çalışmaları durdu. Dünyada sadece iki tane bulunan kral hamamının çevresi tel örgüyle sarılarak kapısına kilit vuruldu.

2017 yılında başlatılan kazı çalışmaları neticesinde 2018 yılında UNESCO Dünya Mirası Geçici Listesi'ne alınan tarihi Roma hamamı, 2020 yılı Temmuz ayında açıklanan daimi listede yer alamamıştı. Dünyada sadece biri İngiltere'de, diğeri ise Yozgat'ın Sarıkaya ilçesinde bulunan tarihi Basilica Therma Roma Hamamı çevresinde bulunan kalıntıların gün yüzüne çıkartılması için başlatılan kazı çalışmaları durdu. Koruma amacıyla tel örgülerle çevrilen tarihi yapının kapısına da kilit vuruldu. Çevre illerden tarihi yapıyı yakından görmeye gelen vatandaşlar ise içeriye giremediği için tel örgülerin arkasından bakmakla yetinerek hatıra fotoğrafı çekindiler. Basilica Therma Roma Hamamı'nda çalışmaların bir an önce başlatılmasını isteyen vatandaşlar, tarihi yapının turizme açılmasını istiyor.

Tez konusu için Kırşehir'den gelen üniversite öğrencisi Rabia Güler, "Ahi Evran Üniversitesinde coğrafya bölümünde okuyorum. Tez konum Roma hamamı olduğu için buraya tarihi yapıyı incelemeye geldim. Buraya girmek şu an yasak olduğu için dışarıdan görme imkanım oldu. Buranın daha iyi tanıtılması ve ülkemizin doğal güzelliklerinin daha ön plana çıkması için bu araştırmaları yapıp insanlara duyurmalıyız. Roma hamamı gezilmesi ve görülmesi gereken bir yer, turizme kazandırılması gerekiyor" dedi.

Tarihi Roma hamamını görmek için Sarıkaya'ya gelen Berat Onur ise, "Yozgat'ın Akdağmadeni ilçesinden tarihi Roma hamamını görmeye geldik. Çok güzel bir yer ama tel örgüler var, keşke içeriye girebilsek. Burasının turizme kazandırılması güzel olur, herkes gelir görür" şeklinde konuştu.
İhlas Haber Ajansı
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