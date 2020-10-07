Ceza olsun diye çocuğunu eve zincirlemişti! Karar verildi

'NE OLUR BENİ ARTIK UYUTUN, DAYANAMIYORUM' DİYEN HASTALARIMIZ VAR' Bilecik Tıp Fakültesi Eğitim ve Araştırma Hastanesinde çalışan Dahiliye Uzmanı Gül Sena Topal, sağlık çalışanların korona virüs (Covit-19) salgını sürecinde yaşadığı zorlukları anlatarak, "Biz yorulduk, biz tükeniyoruz, sizler bu hastalığın zorluğunu yaşamadıysanız bilmiyorsunuzdur. Çünkü bu hastalık gerçekten çok ağır bir tabloya kadar seyredebiliyor. 'Ne olur beni artık uyutun, dayanamıyorum', 'ben nefes alamıyorum' diyen hastalarımız var" dedi.