Ceza olsun diye çocuğunu eve zincirlemişti! Karar verildi
|07 Ekim 2020 23:22
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Tabakhane Mahallesi'ndeki müstakil bir evde çıkan yangında 10 yaşındaki Eyüp B'nin bir odada ayağından yere zincirle bağlanmış halde bulunmasıyla ilgili gözaltına alınan baba Mehmet B'nin emniyetteki sorgusu tamamlandı.
Adliyeye sevk edilen baba Mehmet B, çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Yenişehir'de dün müstakil bir evde çıkan yangına müdahale etmek için gelen ekipler, bir odada ayağından yere zincirle bağlanmış haldeki Eyüp B. ile karşılaşmış, balta ile zinciri koparıp çocuğu dışarı çıkarmıştı. Ayağından hafif yaralanan çocuk, Yenişehir Devlet Hastanesine kaldırılmıştı. Çocuğu zincirle bağlayan baba Mehmet B. ise gözaltına alınmıştı. Ekipler tarafından söndürülen yangın, evin kullanılamaz hale gelmesine yol açmıştı.
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