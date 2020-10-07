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Konya'daki şeker fabrikasında yangın çıktı
Çumra ilçesindeki fabrikanın kolonya üretim bölümünde çıkan yangın hasara neden oldu
|07 Ekim 2020 23:32
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Konya'nın Çumra ilçesindeki şeker fabrikasının kolonya üretilen biyoetanol üretim tesisinde yangın çıktı.
Akşam saatlerinde henüz belirlenemeyen nedenle çıkan yangına Çumra itfaiyesinin yanı sıra Konya'dan takviye ekipler gönderildi. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kontrol altına alınan yangında soğutma çalışmaları yapıldı.
Yangında maddi hasar meydana gelirken, çıkış nedeniyle ilgili çalışma yürütülüyor.
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