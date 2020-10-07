Almanya-Türkiye maçında gol düellosu
A Milli Futbol Takımı, deplasmanda Almanya ile oynadığı özel maçta 3-3 berabere kaldı.
|07 Ekim 2020 23:39
|+Aa- Yazdır
A Milli Futbol Takımı, deplasmanda Almanya ile oynadığı özel maçta 3-3 berabere kaldı.
A Milli Takım, Uluslar Ligi maçlar öncesinde hazırlık mücadelesinde Almanya'ya konuk oldu.
Almanya mücadeleyi 3-2'lik skorla kazandı. Karşılaşmanın 45+1. dakikasında Draxler ile öne geçen ev sahibi ekibe yanıt 49. dakikada Ozan Tufan'dan geldi.
Dakikalar 57'yi gösterdiğinde sahneye Neuhaus çıktı ve bir kez daha Almanya'yı öne geçirdi. Milliler, 67. dakikada Efecan ile skoru eşitledi.
Almanya, Waldschmidt ile 81. dakikada skoru 3-2'ye getirse de son sözü 90+4. dakikada Kenan Karaman söyledi ve A Milli Takım, Almanya ile 3-3 berabere kaldı.
1 Yorum yapıldı
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
İLGİLİ HABERLER
|Türkiye ile Almanya 26. kez karşı karşıya
07 Ekim 2020 20:10
|Bilal Kısa futbolu bıraktığını açıkladı
05 Ekim 2020 22:12
|Formula 1 İstanbul yarışı seyircisiz olacak
05 Ekim 2020 13:47
|Galatasaray ilk mağlubiyetini aldı
04 Ekim 2020 21:16
|Beşiktaş kazanmayı unuttu
04 Ekim 2020 18:19
|3 hakemin Kovid-19 testinin pozitif çıktığı açıklandı
03 Ekim 2020 21:44
|Ertem Şener Beyaz TV'den istifa etti!
03 Ekim 2020 09:38
|UEFA Avrupa Ligi'nde Sivasspor'un rakipleri belli oldu
02 Ekim 2020 14:43
|Galatasaray, Avrupa'ya veda etti
01 Ekim 2020 23:37
|Kasapoğlu'ndan Rangers - Galatasaray maçı müjdesi
29 Eylül 2020 23:07