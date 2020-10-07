Ankara'da özel halk otobüsü şoförlerinden yumurtalı eylem
|07 Ekim 2020 23:46
|+Aa- Yazdır
ANKARA'da, özel halk otobüsü şoförleri, haklarının savunulmadığı gerekçesiyle üye oldukları Ankara Özel Halk Otobüsçüler Esnaf Odası binasına yumurta atarak protestoda bulundu.
Yaklaşık 50 şoför, üye oldukları Ankara Özel Halk Otobüsçüler Esnaf Odası'nın Ulus'taki binasının önünde bir araya geldi. Grup, kendi haklarını savunmadığını iddia ettikleri Oda Başkanı Ercan Soydaş'a tepki gösterdi. Yaklaşık 10 otobüsle oda önüne gelen grup, ellerindeki yumurtaları içeride kimsenin bulunmadığı oda binasına atarak protestoda bulundu.
Grup adına konuşan Kasım Bozkurt, "Ankara'da iki grup mavi halk otobüsü var. Bizim kararlarımız, Ankara Büyükşehir Belediye Meclisi'nden geçmiyor. Buradaki başkan, buna hep engel oluyor. Biz ekmeğe muhtacız. Bizim araçlarımızın hepsi sıfır. Aylık 14 bin lira masrafı var. Bu odanın başkanı, bizim ilettiğimiz tüm kararlara itiraz etmiş. Bizim haklarımızı savunmuyor" dedi.
Bir süre oda önünde bekleyen grup, daha sonra polisin uyarısıyla dağıldı.
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
|Türkiye'nin koronavirüsle mücadelesinde son 24 saatte yaşananlar
08 Ekim 2020 00:00
|Bodrum'da vatandaşlardan 'yüksek su faturası' tepkisi
07 Ekim 2020 21:54
|Bir araç kiraladı, patronken işçi durumuna düştü
07 Ekim 2020 21:35
|Ali Edizer'e Mesut Yılmaz'a hakaretten suç duyurusu
07 Ekim 2020 20:53
|3 aylık bebek, apartman bahçesinde terk edilmiş bulundu
07 Ekim 2020 20:40
|Didim'de su altında 5 bin yıllık liman bulundu
07 Ekim 2020 20:32
|Eylül ayında en çok Bakan Fahrettin Koca konuşuldu
07 Ekim 2020 20:24
|Meteorolojiden 5 ilimiz için sağanak uyarısı
07 Ekim 2020 19:45
|Profilo'nun kurucusu Jak Kamhi hayatını kaybetti
07 Ekim 2020 18:04
|Şehit savcı Mehmet Selim Kiraz'ın anısına öykü ve deneme yarışması
07 Ekim 2020 15:42