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Nejat Özonay: Benzin geçen yıla göre %2 düşmüş durumda

Benzin ve motorine yapılan zamlar çokça konuşulsa da, farklı zamanlarda indirim de yapıldığı için, benzin şuan geçen yıla göre %2,67 düşmüş durumda
 07 Ekim 2020 23:57
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Nejat Özonay: Benzin geçen yıla göre %2 düşmüş durumda

Benzin ve motorine yapılan zamlar veya yapılan indirimler, tüm haber sitelerinde en üstten görülen önemli haberlerdendir...

Bazen yapılan zamlar sosyal medyada trend topic'e dahi girmekte... Genelde indirimler pek konuşulmaz, zamlar ise daha çok konuşulur.

Ancak geçen yılın Ekim ayına göre benzinin fiyatı gerçekte %2,67 düşmüş durumda.

Ekonomiye dair görüşleriyle bilinen ve sosyal medya hesabından açıklamalarda bulunan Nejat Özonay, kendisine itirazda bulunan ve Samsun'da oturduğunu ve istasyonu olduğunu iddia eden bir kişiye, 2019 yılının Ekim ayı ile 2020 yılının Ekim ayının karşılaştırmalı benzin fiyat tablosunu verdi.

İşte Nejat Özonay'ın yayımladığı tablo

Memurlar.Net
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