Trump'ın 'Covid-19, gripten daha az ölümcül' mesajını Facebook sildi
|08 Ekim 2020 00:08
|+Aa- Yazdır
Trump, koronavirüs tedavisi gördüğü hastaneden çıktıktan sonraki mesajında "Grip mevsimi geliyor. Her yıl birçok insan; bazen 100 binin üzerinde insan aşıya rağmen gripten ölüyor. Bunun için ülkemizi kapatacak mıyız? Hayır, bununla yaşamayı öğrendik. Tıpkı Covid'le yaşamayı öğrendiğimiz gibi. Birçok topluluk için Covid gripten daha az ölümcül" dedi.
BBC Türkçe'de yer alan habere göre; Twitter Trump'ın bu mesajına "Bu tweet, Covid 19'la ilgili yanıltıcı ve potansiyel olarak zararlı bilgilerin yayılmasına ilişkin Twitter kurallarını ihlal etmektedir. Bununla birlikte Twitter, mesajın erişilebilir olmasının, kamuoyunun çıkarına olabileceğine karar vermiştir" uyarısı koydu.
Facebook, ikinci kez Trump'ın mesajını siliyor
Trump'ın paylaşımına bu uyarıya tıkladıktan sonra ulaşılabiliyor.
Facebook da mesajın kaldırılmasıyla ilgili olarak "Covid 19'un ciddiyetiyle ilgili yanlış bilgileri kaldırıyoruz" açıklamasını yaptı. Facebook ikinci kez Trump'ın bir mesajını siliyor. Twitter ise daha önce birçok kez Trump'ın mesajlarına uyarı koydu.
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
|Maske kullanımı ne zaman sona erecek?
07 Ekim 2020 21:53
|Oracle, Google'ı hırsızlıkla suçluyor
07 Ekim 2020 21:18
|Kovid-19 hastalarının büyük bölümü sindirim sıkıntısı yaşıyor
07 Ekim 2020 20:21
|Libya'da Hafter'in tuzakladığı mühimmatları TSK timleri imha ediyor
07 Ekim 2020 15:24
|2020 Nobel Kimya Ödülü sahiplerini buldu
07 Ekim 2020 12:57
|DSÖ: Aşı, 2021'in ortasında ülkelere dağıtılacak
07 Ekim 2020 11:55
|Dünya genelinde Kovid-19 vaka sayısı 36 milyonu aştı
07 Ekim 2020 09:49
|Biden'dan skandal Türkiye çağrısı: Baskı yapın
07 Ekim 2020 08:08
|23 milyon dolarlık tuvalet uzaya ulaştı
07 Ekim 2020 07:35
|Ermeni ordusu on günde dağıldı
07 Ekim 2020 07:05