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Trump'ın 'Covid-19, gripten daha az ölümcül' mesajını Facebook sildi

Facebook ve Twitter, ABD Başkanı Donald Trump'ın Covid-19'un 'gripten daha az ölümcül' olduğunu iddia ettiği paylaşımını engelledi. Facebook mesajı silerken, Twitter paylaşımı 'gizledi'.
 08 Ekim 2020 00:08
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Trump'ın 'Covid-19, gripten daha az ölümcül' mesajını Facebook sildi

Trump, koronavirüs tedavisi gördüğü hastaneden çıktıktan sonraki mesajında "Grip mevsimi geliyor. Her yıl birçok insan; bazen 100 binin üzerinde insan aşıya rağmen gripten ölüyor. Bunun için ülkemizi kapatacak mıyız? Hayır, bununla yaşamayı öğrendik. Tıpkı Covid'le yaşamayı öğrendiğimiz gibi. Birçok topluluk için Covid gripten daha az ölümcül" dedi.

BBC Türkçe'de yer alan habere göre; Twitter Trump'ın bu mesajına "Bu tweet, Covid 19'la ilgili yanıltıcı ve potansiyel olarak zararlı bilgilerin yayılmasına ilişkin Twitter kurallarını ihlal etmektedir. Bununla birlikte Twitter, mesajın erişilebilir olmasının, kamuoyunun çıkarına olabileceğine karar vermiştir" uyarısı koydu.

Facebook, ikinci kez Trump'ın mesajını siliyor
Trump'ın paylaşımına bu uyarıya tıkladıktan sonra ulaşılabiliyor.

Facebook da mesajın kaldırılmasıyla ilgili olarak "Covid 19'un ciddiyetiyle ilgili yanlış bilgileri kaldırıyoruz" açıklamasını yaptı. Facebook ikinci kez Trump'ın bir mesajını siliyor. Twitter ise daha önce birçok kez Trump'ın mesajlarına uyarı koydu.
Memurlar.Net
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